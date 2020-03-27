Cumhurbaşkanlığı'ndan Koronavirüs bilgilendirmesi (Dijital Dönüşüm Ofisi)

Cumhurbaşkanlığı "Dijital Dönüşüm Ofisi" isimli sitesi ile Koronavirüs hakkında bilgilendirmeler yapıyor. Bu siteden, Türkiye'deki Koronavirüs hakkında son veriler rahatlıkla görülebiliyor.