Cumhurbaşkanlığı'ndan Koronavirüs bilgilendirmesi (Dijital Dönüşüm Ofisi)

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi isimli web sitesi ile Türkiye'deki Koronavirüs salgınında son durumu ve verileri güncel bir şekilde sunuyor. "https://corona.cbddo.gov.tr/" adresinden girilen Dijital Dönüşüm Ofisi sitesinde iyileşen Koronavirüs hastaları ve ölüm oranlarına da ulaşılabiliyor.
Türkiye Genelinde Koronavirüs'te Son Durum
Cumhurbaşkanlığı Koronavirüs bilgilendirme sitesinde yer alan son verilere göre, Türkiye genelinde Koronavirüs tespit edilen 3 bin 629 kişi bulunuyor. Öte yandan 26 kişinin iyileştiği, 75 kişinin ise hayatını kaybettiği görülüyor.
Dijital Dönüşüm Ofisi Verilerine Göre Türkiye'deki İlk Vaka, Ölüm ve İyileşme Tarihleri
Dijital Dönüşüm Ofisi rakamlarına göre, Türkiye'de ilk Koronavirüs tespiti 11 Mart'ta, ilk ölüm ise 16 Mart'ta gerçekleşti. İlk Koronavirüs iyileşmesi ise 25 Mart'ta yaşandı.
Cumhurbaşkanlığı'nın Koronavirüs bilgilendirme sayfasında yer alan bilgilere göre, Türkiye'de 27 Mart 2020 itibariyle ölüm oranı yüzde 2.07 seviyesinde. Ayrıca diğer ülkelerde son durum da bu verilerden görülebiliyor.
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