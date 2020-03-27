Cumhurbaşkanlığı'ndan Koronavirüs bilgilendirmesi (Dijital Dönüşüm Ofisi)

Cumhurbaşkanlığı "Dijital Dönüşüm Ofisi" isimli sitesi ile Koronavirüs hakkında bilgilendirmeler yapıyor. Bu siteden, Türkiye'deki Koronavirüs hakkında son veriler rahatlıkla görülebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Sitesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi isimli web sitesi ile Türkiye'deki Koronavirüs salgınında son durumu ve verileri güncel bir şekilde sunuyor. "https://corona.cbddo.gov.tr/" adresinden girilen Dijital Dönüşüm Ofisi sitesinde iyileşen Koronavirüs hastaları ve ölüm oranlarına da ulaşılabiliyor.

Türkiye Genelinde Koronavirüs'te Son Durum

Cumhurbaşkanlığı Koronavirüs bilgilendirme sitesinde yer alan son verilere göre, Türkiye genelinde Koronavirüs tespit edilen 3 bin 629 kişi bulunuyor. Öte yandan 26 kişinin iyileştiği, 75 kişinin ise hayatını kaybettiği görülüyor.

Dijital Dönüşüm Ofisi Verilerine Göre Türkiye'deki İlk Vaka, Ölüm ve İyileşme Tarihleri

Dijital Dönüşüm Ofisi rakamlarına göre, Türkiye'de ilk Koronavirüs tespiti 11 Mart'ta, ilk ölüm ise 16 Mart'ta gerçekleşti. İlk Koronavirüs iyileşmesi ise 25 Mart'ta yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı'nın Koronavirüs bilgilendirme sayfasında yer alan bilgilere göre, Türkiye'de 27 Mart 2020 itibariyle ölüm oranı yüzde 2.07 seviyesinde. Ayrıca diğer ülkelerde son durum da bu verilerden görülebiliyor.

cumhurbaşkanlığı, koronavirüs, dijital dönüşüm ofisi

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Matebook D Test merkezimizde!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Evde verimli ofis ortamı kurmanın yolları neler?
Telefon, kulaklık, klavye, mouse, elektronikler nasıl hijyenik temizlenir?
BİM 27 Mart 2020 aktüel kataloğunda Meizu M6T cep telefonu sürprizi
Instagram, Corona Virüs konusunda bilgi kirliliğini önlüyor
Günün En çok Okunanları
AMD'nin Bazı Grafik Kaynak Kodları Çalındı
En iyi 5 seçki! İşte virüs konulu 5 belgesel!
Bu Kurumsal SSD'ler, 40.000 Saatte Tuğla Olacak
Korona virüse yakalanan ünlüler!
Uzaktan Çalışma Modeli İçin 5 Kritik Tavsiye

 

 