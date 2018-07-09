Custom ROM'lu Google Pixel'leri Etkileyen Hata

Google'ın Pixel telefonlarında keşfedilen bir sorun, "fotoğraf kotanızı" tüketmiş olabilir!

Custom ROM'lu Google Pixel'leri Etkileyen Hata

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