Custom ROM'lu Google Pixel'leri Etkileyen Hata
Google'ın Pixel telefonlarında keşfedilen bir sorun, "fotoğraf kotanızı" tüketmiş olabilir!
Google'ın Pixel ve Pixel XL telefonları neredeyse iki yaşındalar. Yine de bu telefonları kullananları mutlu eden bir şey var: Pixel ve Pixel XL kullananlar, Google'ın orijinal fotoğrafları ücretsiz olarak Google Fotoğraflar üzerinde depolama hizmetinden faydalanmayı sürdürüyorlar.
Ancak Pixel veya Pixel XL'ye custom ROM yükleyenlerin küçük bir kontrol gerçekleştirmesinde fayda var. AOSP (Android Açık Kaynak Projesi) ROM'unda yapılan bir yazım hatasının, fotoğrafların kotadan düşmesine neden olduğu ortaya çıktı. Google Camera uygulamasının fotoğrafları "Google" yerine "google" diye etiketlemesinin, bedava fotoğraf depolama kampanyasını devre dışı bıraktığı anlaşılıyor.
Bu sorunun stok ROM'ları etkilemediğini, sadece AOSP ROM'unda bulunduğunu tekrar söyleyelim. AOSP'deki hata şu an düzeltilmiş durumda. XDA'da bu sorunun olarak Ocak'ta keşfedildiği ve çoğu ROM'un sorunu onardığı belirtiliyor. Bu yüzden eski bir custom ROM kullanıyorsanız, son sürüme güncellemenizde fayda var.
Zeynel A. Öztürk
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