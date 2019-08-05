Cyberpunk 2077 İçin Afterlife Müjdesi!
Cyberpunk 2077, görünüşe bakılırsa yalnız gelmeyecek; yanında bir de "Afterlife sürprizi" getirecek!
- Levent Öztürk
Görünene göre heyecanla beklenen sci-fi oyunu Cyberpunk 2077, 2020 yılı içerisinde bir de Afterlife adlı ayrı kart oyununa sahip olacak. GameSpot tarafından bildirilene göre oyunun geliştiricisi, masa oyunu yayımcısı Cmon ile anlaştı. Cmon'un şu anda bir God of War masa oyunu yolda.
Ana Cyberpunk 2077 oyunu önümüzdeki yıl Nisan ayında PS4, Xbox One ve PC için yayımlanacak ve kart oyununun da tahminen birkaç hafta sonrasında sunulması bekleniyor. Bu şekilde devasa RPG oyununun yaratacağı heyecan dalgasından kart oyununun da faydalanması mümkün olacak.
Bankier ile yapılan bir röportajın ardından Geliştirici CD Projekt'in 3 tane daha Cyberpunk oyunu üzerinde çalıştığı düşünülmekteydi ve bu oyunların neler olduğu merak edilmekteydi.
Witcher III'ün kart tabanlı mini oyunu Gwent'in kendi ayrı oyununu edinmesi, bir kart oyununun olası olduğu anlamına geliyor. Afterlife'ın fiziksel bir kart oyunu olması sebebiyle Gwent'ten farklı olacağı rahatlıkla söylenebilir. Tabii ki Cyberpunk 2077 içerisinde bir mini-oyun veya ayrı bir dijital oyun ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor. Hatta Cmon tarafından Gwent'in de bir fiziksel sürümünün yayımlanması söz konusu olabilir.
Cmon'un Afterlife için kaydında yazana göre oyun, "oyuncuları Night City'nin, acımasız çetelerin firmalar ile sonsuz bir para, güç ve kontrol savaşı verdiği karanlık ara sokaklarına itiyor."
"Cyberpunk 2077: Afterlife'ta oyuncular, Night City'nin veri simsarları ve dehaları 'Fixer'lar oluyorlar ve cyberpunk'ları yanlarına alıyor, gereçlerle donatıyor ve görevlere gönderiyorlar. Ancak Night City'de hiçbir şey bedavaya değil. Oyuncuların ne istedikleri ve gerçekte neyi karşılayabileceklerini dengelemeleri gerekiyor. Yenilikçi bir draft mekaniği ve özel bir panel kullanarak oyuncuların hangi kartları almak istediklerine ve yenilerini almak için hangilerini kurban ederek kaynak sağlayacaklarına karar vermeleri gerekiyor."
"Her başarılı görev oyuncunun Street Cred'ini (Sokak Saygınlığı) arttırıyor ve görevden hayatta kalanlar Veteran (Kıdemli/Deneyimli) olarak bilgilerini ve deneyimlerini yeni katılanlara aktarıyor. Bu krom-yüklü dünyada Street Cred gerçekten önemli olan tek değerdir."
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