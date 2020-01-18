Cyberpunk 2077'den Kötü Haber Geldi!

CD Projekt'in sci-fi RPG (bilim-kurgu rol yapma) oyunu Cyberpunk 2077 yeni bir erteleme yaşadı; orijinal Nisan yayım tarihinden 17 Eylül 2020 yayım tarihine ertelendi. CD Projekt oyunun tamamlandığını, ancak son ürünü mümkün olan en iyi şekilde sunmak için daha fazla çalışmanın ve oyun testinin yapılması gerektiğini söylüyor.
Geliştirici/yayımcı bu ertelemeyi Twitter üzerinde duyururken, "Cyberpunk 2077'nin bu nesil için en üst başarımız olmasını istiyoruz ve yayımı ertelemek, oyunu mükemmel yapmak için ihtiyacımız olan değerli ayları sunacak" cümlesini kurdu. Açıklamanın devamında da yeni Eylül yayım tarihi yaklaşırken konu hakkında daha sık güncelleme bekleyebileceğimiz söyleniyor.
Böylelikle Cyberpunk 2077, Marvel's Avengers ve Final Fantasy 7 Remake'in ardından geçtiğimiz hafta yaşanan üçüncü büyük erteleme oldu.
Bu oyunların ertelenmelerinin arkasındaki sebep ise tamamen aynı: Oyunun mümkün olduğu kadar iyi olması için gereken ek çabalar.
Cyberpunk 2077'nin bir başka gecikme için muhtemel bir aday olması her zaman söz konusuydu. Oyunun her bir kamusal gösterimi muazzam derecede yüksek bir hedefi içeriyordu ve her bir bölüm için çok sayıda yol ve keşfedilecek çok sayıda alan bulunuyordu. CD Projekt'in en son oyunu Witcher 3'ün yayımının üzerinden beş yıl geçtiği ve oyuncuların halen bu oyunu konuştuğu düşünülürse, yeni oyunun da en azından bu başarıya – ve hatta daha üstüne – ulaşmasının istenmesi şaşırtıcı değil.
Yapılan Twitter açıklamasındaki ilgi çekici bir diğer nokta ise "bu nesil için en üst başarı" kelimeleri oluyor. CD Projekt Red, daha önce yaptığı açıklamalarda oyunun yayım anında yeni nesil konsollarda bulunmayacağını söylemişti.
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