Cyberpunk 2077 resmi fragmanı yayınlandı! Cyberpunk 2077 ne zaman çıkıyor?

Oyunseverlerin çıkışını merakla beklediği Cyberpunk 2077 hakkında yeni bir gelişme yaşandı. CD PROJEKT RED'in büyük oyunu Cyberpunk 2077'nin resmi fragmanı yayınlandı. Fragmanda oyunun son haline dair genel olarak fikir edinmek mümkün. Peki Cyberpunk 2077 ne zaman çıkıyor?