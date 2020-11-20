Cyberpunk 2077 resmi fragmanı yayınlandı! Cyberpunk 2077 ne zaman çıkıyor?

Oyunseverlerin çıkışını merakla beklediği Cyberpunk 2077 hakkında yeni bir gelişme yaşandı. CD PROJEKT RED'in büyük oyunu Cyberpunk 2077'nin resmi fragmanı yayınlandı. Fragmanda oyunun son haline dair genel olarak fikir edinmek mümkün. Peki Cyberpunk 2077 ne zaman çıkıyor?

Cyberpunk 2077 resmi fragmanı yayınlandı! Cyberpunk 2077 ne zaman çıkıyor?

Yıl boyunca CD Project RED tarafından iki kez ertelenen Cyberpunk 2077, Gold statüsüne ulaşmasına rağmen üçüncü kez ertelenmişti. CD Projekt Red CEO'su Adam Kicinski, gecikmenin kaynağını Xbox One ve PlayStation 4 olarak göstermişti.

2020'nin en çok merak edilen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 için güzel haber geldi. Oyunun resmi fragmanları yayınlandı. Night City Wire canlı yayınında oyun hakkında ilgi çekici detaylar da paylaşıldı.

CANLI YAYINDA JOHNNY SILVERHAND'İN ROLÜNE DEĞİNİLDİ

Night City Wire canlı yayınında Johnny Silverhand'in rolü hakkında bilgiler, oyunun müzikleri ve birçok detay bulunuyor. Keanu Reeves'in nasıl bir oyuncu olacağı merak konusuydu ve kamera arkası çalışmaları merakı biraz olsun giderdi. Keanu Reeves'in bu yapım için kamera karşısında geçirdiği süre, birkaç filme denk gelecek kadar fazlalıkta.

CYBERPUNK 2077 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Merakla beklenen Cyberpunk 2077 PC, Xbox One ve PS4'e 10 Aralık'ta gelecek.

CYBERPUNK 2077 FRAGMANI

Cyberpunk 2077 — Official Gameplay TrailerCyberpunk 2077 — Official Gameplay Trailer
In this world, consumed by neverending conflict, sometimes only an outsider will get the job done. And that's you. Cyberpunk 2077, an open-world, action-adventure story from CD PROJEKT RED, is coming to Xbox One, PlayStation 4, PC, and Google Stadia on December 10th, 2020. The game will also be playable on Xbox Series X and PlayStation 5 consoles when available. Pre-order now: About the game: Cyberpunk 2077 is an open-world, action-adventure story set in Night City, a megalopolis obsessed with power, glamour and body modification. You play as V, a mercenary outlaw going after a one-of-a-kind implant that is the key to immortality. You can customize your character’s cyberware, skillset and playstyle, and explore a vast city where the choices you make shape the story and the world around you. Learn more: Tracks: Title: Come Close Created by: Sebastian Robertson and Daniel Davies Title: Suicide Created by: Geno Lenardo feat. Valin "ZEALE" Zamerron Title: Makes Me Feel Better Created by: Kevin Hastings

CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Cyberpunk 2077 tarafından paylaşılan sistem gereksinimleri, günümüz bilgisayarlarında bulunan ortalama donanım özelliklerini karşılıyor. Bu da oyunu çok daha fazla kişinin oynamasını sağlayacak.

Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 veya 64 bit Windows 10
DirectX sürümü: DirectX 12
İşlemci: Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310
RAM: 8 GB
Grafik kartı: NVIDIA GTX 780 3 GB ya da AMD Radeon RX 470
Depolama: 70 GB HDD (SSD öneriliyor)

Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
DirectX sürümü: DirectX 12
İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G
RAM: 12 GB
Grafik kartı: NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon R9 Fury
Depolama: 70 GB SSD

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