Cyberpunk 2077 resmi fragmanı yayınlandı! Cyberpunk 2077 ne zaman çıkıyor?

Yıl boyunca CD Project RED tarafından iki kez ertelenen Cyberpunk 2077, Gold statüsüne ulaşmasına rağmen üçüncü kez ertelenmişti. CD Projekt Red CEO'su Adam Kicinski, gecikmenin kaynağını Xbox One ve PlayStation 4 olarak göstermişti.
2020'nin en çok merak edilen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 için güzel haber geldi. Oyunun resmi fragmanları yayınlandı. Night City Wire canlı yayınında oyun hakkında ilgi çekici detaylar da paylaşıldı.
CANLI YAYINDA JOHNNY SILVERHAND'İN ROLÜNE DEĞİNİLDİ
Night City Wire canlı yayınında Johnny Silverhand'in rolü hakkında bilgiler, oyunun müzikleri ve birçok detay bulunuyor. Keanu Reeves'in nasıl bir oyuncu olacağı merak konusuydu ve kamera arkası çalışmaları merakı biraz olsun giderdi. Keanu Reeves'in bu yapım için kamera karşısında geçirdiği süre, birkaç filme denk gelecek kadar fazlalıkta.
CYBERPUNK 2077 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Merakla beklenen Cyberpunk 2077 PC, Xbox One ve PS4'e 10 Aralık'ta gelecek.
CYBERPUNK 2077 FRAGMANI
CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Cyberpunk 2077 tarafından paylaşılan sistem gereksinimleri, günümüz bilgisayarlarında bulunan ortalama donanım özelliklerini karşılıyor. Bu da oyunu çok daha fazla kişinin oynamasını sağlayacak.
Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 veya 64 bit Windows 10
DirectX sürümü: DirectX 12
İşlemci: Intel Core i5-3570K ya da AMD FX-8310
RAM: 8 GB
Grafik kartı: NVIDIA GTX 780 3 GB ya da AMD Radeon RX 470
Depolama: 70 GB HDD (SSD öneriliyor)
Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
DirectX sürümü: DirectX 12
İşlemci: Intel Core i7-4790 ya da AMD Ryzen 3 3200G
RAM: 12 GB
Grafik kartı: NVIDIA GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon R9 Fury
Depolama: 70 GB SSD
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