Cyberpunk 2077, Yeni Erteleme Haberiyle Yine Üzdü!

Cyberpunk 2077, oyunun yol haritasında yapılan bir değişiklikle, tüm güncellemeleri, iyileştirmeleri ve ücretsiz DLC'leri, beklendiği tarihte alamayacak. Aslında 2021'in sonuna doğru gelmesi beklenen tüm bunlar, artık 2022'ye ertelenmiş durumda.
Cyberpunk 2077 web sitesinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan güncellenmiş yol haritası, 2021 için yayın planının artık bu yılın Eylül ayında yayınlanan 1.31 yaması ile sona erdiğini gösteriyor. Oyunun ücretsiz yeni nesil güncellemesi ve diğer tüm "güncellemeler, iyileştirmeler ve ücretsiz DLC'ler" bu dönem ve sonrası için planlanmış durumda.
Erteleme için henüz belirli bir neden verilmiş değil, ancak açıklama, CD Projekt Red'in, oyunun Xbox Series X ve PS5 için yeni nesil yükseltmelerinin, yeni nesil ile birlikte 2022 ilk çeyreğine itildiğini açıklamasından sadece birkaç hafta sonra geldi. The Witcher 3 için yükseltme de 2022'nin ikinci çeyreğine ertelendi. Bu ertelemeler, "her iki oyunu da denetleyen ekipler tarafından yapılan öneriler" ve "hakkını verme" arzusunun bir sonucu olarak uygulandı; en azından şirket böyle söylüyor.
Cyberpunk 2077'nin 2021 için planlanan tüm önemli güncellemelerinin ve iyileştirmelerinin 2022'ye ertelenmesi ile beraber, stüdyonun bu yılın geri kalanını önümüzdeki yıl yeni bir başlangıç için hazırlanmakla geçireceği söylenebilir.
Cyberpunk 2077'nin Aralık 2020'de piyasaya sürülmesinin üzerinden bir yıla yakın zaman geçti ve yaşanan sorunlar göz önüne alındığında, CD Projekt Red'in zaman ayırıp bu sonraki geliştirme aşamasını düzgün bir şekilde uygulamak istemesi belki de şaşırtıcı değil. Gerçek yeni nesil sürümler - eğer iyi olurlarsa - konsollarda oyuna yeni bir soluk getirebilir ve şimdilik stüdyo, oyunlara anında yardımcı olacak ücretsiz DLC ve düzeltmelerden ziyade bu uzun vadeli hedefe öncelik veriyor olabilir.
Devam eden salgın nedeniyle 2020 ve 2021, diğer pek çok sektörde olduğu gibi oyun geliştirme stüdyoları için de pek çok sorunu beraberinde getirdi ve şu anda pek çok oyunda ertelenme yaşanıyor...
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