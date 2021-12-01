Cyberpunk 2077 Yükseltmesi İçin Beklenen Müjde Geldi!

Cyberpunk 2077 her ne kadar sorunlu bir oyun olsa da oyunun teması ve arka planı oldukça başarılı ve bu nedenle de geniş bir oyuncu kitlesi tarafından da sevildi; fakat daha çok PC sahipleri tarafından. Zira oyunun özellikle konsol tarafında büyük problemler yer alıyordu. Şirket de bu konuda defalarca kez açıklama yapmış ve oyunu güncellemelerle toplayabileceklerinden bahsetmişti. Oyunun ana şirketi olan CD Project Red'den konu hakkında yeni bir açıklama daha geldi.
CD Project Red, yaptığı açıklamada Cyberpunk 2077'nin PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sürümlerini 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürecek. CDPR, aslında bu güncellemeyi 2021'in sonlarında yapmayı planlıyordu, fakat işler pek yolunda gitmemiş anlaşılan ve güncelleme 2022 yılına kalmış. Neyse ki, 2022'ye de çok fazla bir şey kalmadı.
Evet, bir gecikme var, ancak müjdeli haber şurada: CDPR, Cyberpunk 2077'yi PlayStation 4 ya da Xbox One oyun konsollarında satın alanların yeni nesil Cyberpunk 2077 güncellemesini ücretsiz olarak edinebileceklerini de yaptığı açıklamada doğruladı. Ayrıca eğer Cyberpunk 2077 almadıysanız, şu an PlayStation ve Microsoft mağazalarında yüzde 50'lik bir indirimle satışta olduğunu da söyleyelim.
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