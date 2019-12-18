Cybertruck'a Özel Garaj: İşte Cybunker!

Belki de Tesla'nın Cybertruck'ının standart boyutlardaki bir garaja sığmak konusunda problemler yaşayacağını duymuş olabilirsiniz. Bu problem yalnızca bu elektrikli araca özgü bir problem değil; çoğu benzer boyutlu araç normal boyutlardaki garajlara güçlükle sığıyor. Ancak Cybertruck, görünüşe bakılırsa kendine özgü bir garaja da sahip olacak.
Bir araştırma, geliştirme ve dizayn şirketi olan Lars Buro, tam da bu noktada, Cybunker ile karşımıza çıkıyor. Cybunker yalnızca Cybertruck'ınızı koyabileceğiniz bir garaj değil. Şirket, bu yapıyı "yüksek teknolojili bir depo" ya da "ek yaşam ünitesi" olarak tanımlıyor. Bu yapı, Cybertruck için bir garaj olmanın yanında, içinde yaşamak için bile müsait.
Cybunker'ın merkezinde, şirketin en sert koşullara bile dayanabileceğini söylediği takviyesiz çelik bir kütle bulunuyor. Yapının ilk kısmında yaklaşık 56 metrekarelik bir boşluk mevcut ve bu boşluk araç, ekipmanlar ya da sahibinin koymak isteyebileceği herhangi bir şey için ayrılmış durumda. Bununla birlikte yaklaşık 167 metrekarelik bir alan da genel kullanım ya da canınızın isteyebileceği herhangi bir kullanım için ayrılmış.
İsterseniz bu yapıya bir hava kilidi sistemi ve zırhlı pencere bile ekletmeniz mümkün. Tabii ki benzer özelliklerin Cybertruck için de konuşulmuş olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Yapı, çatısındaki güneş panelleri ve temelindeki bataryalar ile sürdürülebilir enerjiye de sahip. Lars Buro, yapının fiyatını henüz açıklamadı ancak ne kadara mal olacağını ve ne zaman hazır olacağı gibi bilgileri önümüzdeki yılın başında açıklamayı planlıyor.
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