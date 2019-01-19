D-Link 5G çağına 5G Gateway ile Giriyor!
D-Link, CES Innovation Awards Honoree ünvanını aldığı ürünü DWR-2010 5G NR Geliştirilmiş Gateway'i duyurdu.
- Ercan Uğurlu
D-Link, 5G destekli ağ cihazları konusunda en yeni ürünü ve 5G geniş bant ağlar için kullanılabilen ilk Gateway'lerden biri olan, yeni DWR-2010 5G Gateway modelini, Las Vegas'ta düzenlenen Consumer Electronics Show'da duyurdu. Dünya'nın dört bir yanından çeşitli endüstri analistlerini, teknoloji ilgililerini ve 1500'den fazla bilişim firmasını bir araya getiren bu etkinlikte DWR-2010, CES 2019 Innovation Awards Honoree (Smart Home Kategorisinde) unvanını aldı.
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