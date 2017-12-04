Daha Güçlü ve Güvenli Magnezyum Bataryalar Yolda!
Bugün kullandığımız lityum bataryalara, şimdilik teoride de olsa, çok iyi bir alternatif geliyor: Magnezyum batarya!
Daha güvenli, daha çok enerji sunan katı-hal şarj edilebilir bataryalar için halen çok erken. Ama, bu konudaki araştırmalar sürüyor ve geçtiğimiz günlerde Joint Center for Energy Storage Research'taki bilim insanları, alev almayan ve daha fazla kapasite sunan bataryalar yapma konusunda büyük ilerleme sağlayabilecek bir hızlı magnezyum-iyon katı-hal yarı iletkeni keşfettiler.
Şu an piyasada satılan bataryalarda, bir sıvı elektrolit, katot ve anot arasında akımı ileriye ve geriye taşıyor. Keşfin yapıldığı Berkeley Lab'a göre, patlamaya sebep olabilen şey işte bu kısım. Araştırma takımı, lityum-iyon bataryalardan daha fazla akım bulundurabilen magnezyum bataryalar üzerinde çalışıyordu, ama çalışmaya uygun bir sıvı elektrolit bulamıyorlardı.
Laboratuvarın baş bilim insanı Gerbrand Ceder, "Magnezyum, o kadar yeni bir teknoloji ki iyi bir sıvı elektrolite sahip değil," diyor ve ekliyor: "Biz de düşündük ki, neden biraz ileriye atlayıp bir katı-hal elektroliti yapmayalım?"
Araştırmacılar, lityum iyon bataryalarda bulunan elektrolitlere kıyasla daha iyi iyon mobilitesine sahip magnezyum skandiyum selenit spinel üzerinde karar kıldılar. Araştırma takımında, yeni katı-hal elektrolitin mobilitesi için hesaplama kaynakları ve deneysel doğrulama sağlayan, MIT ve Argonne'den bilim insanları da bulundu.
H. Hüseyin Öztürk
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