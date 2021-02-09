Daha Önce 2 Ay Ertelenen Beklenen Oyun, Şimdi de Süresiz Ertelendi

Ubisoft, daha önce Ocak ayında çıkacağını açıkladığı Prince of Persia Remake'ini 2 ay ertelemişti. Ama bu 2 ay henüz geçmeden, şimdi de süresiz erteleme kararı geldi.