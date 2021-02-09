Daha Önce 2 Ay Ertelenen Beklenen Oyun, Şimdi de Süresiz Ertelendi

Ubisoft, daha önce Ocak ayında çıkacağını açıkladığı Prince of Persia Remake'ini 2 ay ertelemişti. Ama bu 2 ay henüz geçmeden, şimdi de süresiz erteleme kararı geldi.

  • Levent Öztürk
Prince of Persia süresiz ertelendi...

Ubisoft, Prince of Persia: The Sands of Time Remake'i bir kez daha erteledi ve bu sefer erteleme için belirli bir süre de yok. Oyunun yayım tarihini "ileri bir tarihe" ertelediklerini söyleyen Ubisoft, bu ek geliştirme süresi ile (geliştirici) ekiplerinin orijinaline sadık kalırken yeni hissi veren bir remake üretme imkanları olacağını söyledi.

Ubisoft The Sands of Time Remake'i Eylül ayında duyurduğunda, oyunu Ocak ayında yayımlayacağını söylemişti. Ancak yıl sona ermeden önce oyun iki ay ertelenerek Mart ayına kaydırılmış ve bunun için Koronavirüs salgını sebep gösterilmişti. Oyun yayımlandığında PlayStation 4, Xbox One ve PC üzerinde Epic Games Store ve Uplay aracılığıyla oynanabilir olacak.

Remake, geliştirilmiş görseller, güncellenmiş kontroller ve yeni ses performansları içerecek. Her ne kadar Prince of Persia hayranları 2010 yılındaki The Forgotten Sands'ten bu yana düzgün bir yeni oyun için bekliyor olsalar da, özellikle CD Projekt Red'in Cyberpunk 2077 yayımından sonra Ubisoft'u bu karar için suçlamak pek mümkün gözükmüyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 15 Şubat 2021 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı 43" Elton TV fırsatı
A101 11 Şubat 2021 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Redmi 9 cep telefonu fırsatı
Çiçekçiler 14 Şubat'ta açık olacak mı? Açıklama geldi
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu

Günün En çok Okunanları
Yasaklı Sosyal Ağ Parler'ın, Trump'a İlginç Bir Teklif Yaptığı Ortaya Çıktı
Microsoft'tan "Otomatik Şifre Doldurma" Adımı
Google, Android Telefonlara Kısıtlama Getirmeye Hazırlanıyor
Apple, iPhone 13 İçin Çok Özel Bir Kamera Üzerinde Çalışıyor Olabilir
Yemek Pişirmek Sanıldığı Kadar Masum mu?

 

 