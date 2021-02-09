Daha Önce 2 Ay Ertelenen Beklenen Oyun, Şimdi de Süresiz Ertelendi

Ubisoft, Prince of Persia: The Sands of Time Remake'i bir kez daha erteledi ve bu sefer erteleme için belirli bir süre de yok. Oyunun yayım tarihini "ileri bir tarihe" ertelediklerini söyleyen Ubisoft, bu ek geliştirme süresi ile (geliştirici) ekiplerinin orijinaline sadık kalırken yeni hissi veren bir remake üretme imkanları olacağını söyledi.
Ubisoft The Sands of Time Remake'i Eylül ayında duyurduğunda, oyunu Ocak ayında yayımlayacağını söylemişti. Ancak yıl sona ermeden önce oyun iki ay ertelenerek Mart ayına kaydırılmış ve bunun için Koronavirüs salgını sebep gösterilmişti. Oyun yayımlandığında PlayStation 4, Xbox One ve PC üzerinde Epic Games Store ve Uplay aracılığıyla oynanabilir olacak.
Remake, geliştirilmiş görseller, güncellenmiş kontroller ve yeni ses performansları içerecek. Her ne kadar Prince of Persia hayranları 2010 yılındaki The Forgotten Sands'ten bu yana düzgün bir yeni oyun için bekliyor olsalar da, özellikle CD Projekt Red'in Cyberpunk 2077 yayımından sonra Ubisoft'u bu karar için suçlamak pek mümkün gözükmüyor.
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