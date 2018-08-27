Daha Piyasaya Sürülmeden Korsanlar Satışa Çıkardı
Google'ın sıradaki amiral gemisi telefonu henüz tanıtılmadı ama "korsanlar" onu çoktan satışa sundu bile. Hem de akıl almaz bir fiyata...
Google'ın yaklaşan amiral gemisi Pixel 3 XL hakkındaki sızıntılar ve söylentiler son aylarda çok hızlı bir şekilde geliyordu, ancak şimdi "Kara göründü" denebilir. Rus blog Rozetked, Pixel 3 XL'lerin muhtemelen çalınan bir sevkiyatından ele geçirdiği bir cihaz ile hem cihazın tüm ayrıntılarını paylaştı, hem de kamerasından çekilen fotoğrafları yayınladı.
Hatta, 9to5Google'a göre Ukrayna'daki bir satıcı tanesi 2.000 dolar gibi bir fiyata henüz piyasaya sürülmemiş ürünü satışa başladı bile. Bu da daha önceki sızıntıların nedeni olabilir.
Bu sızıntı eğer gerçekse -ki öyle görünüyor- Google Pixel 3 XL 2960 x 1440 çözünürlükte ekrana sahip olmasına rağmen gerçekten derin bir çentik ve büyük çerçevesi ile gelecek.
Blog yazısı aynı zamanda, kablolu Pixel Buds'ın kutuya eklendiğini, Pixel 3 XL'nin Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisine sahip olacağını ve Android 9 Pie yüklü şekilde geleceğini yazıyor.
Estetik olarak, cihazın yan ve arka tarafı, serinin ikinci üyeleri Pixel 2 ve Pixel 2 XL ile neredeyse aynı. Önemli değişikliklerden biri ise SIM kart yuvasının USB-C bağlantı noktasının yanında telefonun altına yerleştirilmesi olarak görünüyor.
Wylsacom adında bir başka Rus blogcu da, aynı telefonun yüksek çözünürlükte resimlerini yayınladı. Eğer bu iki telefon yeni Pixel 3 XL ise, Google cihazları 4 Ekim'de duyurduğunda pek de sürpriz kalmayacak gibi.
Pixel 3 XL'nin küçük kardeşi olan Pixel 3 ile ilgili daha az sızıntı var ve daha da önemlisi bütçe dostu bir başka Pixel 3 serisi cihazın olup olmayacağı hakkında hiçbir bilgi yok.
Yavuz Alp Şimşek
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