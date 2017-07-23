Daha Ucuz ve Gelişmiş Bir Hologram Teknolojisi!

Yeni hologram teknolojisi ile gerçek hayatta HoloChess oynamaya bir adım daha yaklaştık!

Daha ucuz ve gelişmiş bir hologram teknolojisi!

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