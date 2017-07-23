Daha Ucuz ve Gelişmiş Bir Hologram Teknolojisi!
Yeni hologram teknolojisi ile gerçek hayatta HoloChess oynamaya bir adım daha yaklaştık!
Utah Üniversitesi'nden bir ekip, üretilmesi çok daha ucuz olan bir hologram oluşturma süreci geliştirdi. Renk, parlaklık ve görüntüleme açıları da bu yöntemle daha iyi bir seviyeye çıkarıldı. Bunu, üzerine ışık tutulduğunda tam renkli bir fotoğrafa yakın bir kalitede görüntü meydana getiren bir film üreterek yaptılar. Makale, Nature'ın Scientific Reports kısmında yayınlandı.
Ekip şu an için sadece 2D hologramlar oluşturabildi ama tam renkli 3D hareketli görselleri aynı teknolojiyle oluşturmanın zor olmayacağını da eklediler. Ve bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz: HoloChess
Açıklama, Disney'in Lenovo ile birlikte çalışarak bir HoloChess deneyimi sunacağı açıklamasının ardından geldi. Yalnız HoloChess AR başlığı kullanıyor, gerçek hologramları değil...
"Yardım et Obi-Wan Kenobi, sen tek umudumsun" gibi ünlü sahnelerdeki hologramları yapmanın çok zor olmasının sebebi teknik olarak imkansız olmaları. Hologramın filmlerde olduğu gibi olması mümkün değil çünkü bir ışık hüzmesini uzayda bir noktada durdurmanız gerekiyor.
Bugünün dijital projeksiyonla üretilen hologramları basitçe şu şekilde çalışıyor: İki farklı ışın bir ekrana yansıtılıyor ve oraya bakıldığında üç boyutlu bir görsel illüzyon oluşuyor.
Yani anlayacağınız, hologram teknolojisi henüz çok gelişmemiş aşamalarında. Ama VR ve AR teknolojilerinin de popülerleştiği günümüzde hologramların teknolojisinin de yakın gelecekte hızlanmasını bekliyoruz.
H. Hüseyin Öztürk
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