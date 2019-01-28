DailyMotion, Siber Saldırıya Uğradı!
Popüler video paylaşım sitesi DailyMotion, yaşadığı hack sonrasında kullanıcı verisi sızdırdı!
Siber güvenlik, büyük miktarda kullanıcısı verisiyle çalışan firmalar için ciddi bir konu. Hiç yavaşlamayan siber saldırılar karşısında firmaların çeşitli güvenlik adımları atmaları gerekiyor.
Şimdi ise video paylaşım sitesi DailyMotion'ın bir siber saldırıya maruz kaldığı ortaya çıktı. Saldırı sonucunda birkaç kullanıcının hesap verilerinin sızdığı belirtiliyor. ZDNet'e göre saldırı, kullanıcı adları ve parolalarının "kava kuvvet" saldırısıyla otomatik olarak denenmesi şeklinde gerçekleşti.
DailyMotion henüz resmi bir açıklama yapmasa da, kullanıcılarına gönderdiği epostalarda saldırının 19 Ocak'ta başladığını ve "kısıtlı sayıda" hesabın etkilenmiş olabileceğini söyledi. Etkilenen kullanıcıların oturumunu kapatan firma, bu kullanıcılara parolasını sıfırlamasını söyledi.
DailyMotion, yaşadığı saldırıyı GDPR kanunları kapsamında Fransa'nın gizlilik takipçisi CNIL'ye (Commission nationale de l'informatique et des libertés) bildirdi. Firma saldırıya karşı "gerekli tüm adımları" attığını söylese de, hangi çapta bir sızıntı yaşandığı tam olarak bilinmiyor.
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