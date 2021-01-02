Daimler, Dünyadaki İlk Yazılım Geliştirme Üssünü Türkiye'de Kuruyor

Daimler A.G., küresel IT stratejisi kapsamında Türkiye'yi de bilgi teknolojileri üslerinden biri olarak konumlandırarak, Hindistan'a paralel olarak Küresel IT Çözümleri Merkezi'ni 2013 yılında Türkiye'de kurdu.