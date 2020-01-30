Dansınız da Parmak İziniz Kadar Eşsiz!

Hareket Yakalama Teknolojisi Dansı Öğrenecek
Finlandiya'nın Jyväskylä Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, hareket yakalama teknolojisi ve makine öğrenimi, insanların müzik ile nasıl dans ettiklerini öğrenmede kullanılabilir.
Dans Hareketleriniz Parmak İziniz Kadar Eşsiz
Görünene göre dans hareketleri neredeyse parmak iziniz kadar eşsiz ve şaşırtıcı bir doğruluk ile kimlik tespiti için kullanılabiliyor. Dahası, ekibin söylediğine göre, dansınız kullanılarak kişilik özellikleriniz anlaşılabilir ve içinde bulunduğunuz ruh hali hakkında bilgi alınabilir. Başka bir deyiş ile, kalabalık bir ortamda bile olsa dans etme şekliniz sayesinde kim ve nasıl biri olduğunuz makineler ile kolay bir şekilde bulunabilir.
Eşsiz Hareket İzi
Araştırmanın ortak yazarı ve veri analisti Pasi Saari'nin bir açıklamada söylediğine göre dans hareketlerinin neredeyse parmak izi kadar kişisel olmasının sebeplerinden biri, her kişinin hangi müzik olursa olsun aynı kalan eşsiz bir hareket izine sahip olması.
Gönüllüler Dans Etti, Teknoloji İzledi
Journal of New Music Research tarafından bildirildiği üzere toplam 73 gönüllüye sekiz farklı Batı müzik tarzı – Blues, Country, Dance/Electronica, Jazz, Metal, Pop, Reggae ve Rap – dinletildi ve doğal hissettikleri şekilde dans etmeleri istendi. Hareket takip teknolojisi vücut üzerindeki düzinelerce noktayı takip ederek hangi yönde ve hızda hareket ettiklerini kaydetti.
Makinalar Müzik Türünü Ayrıştıramadı
Araştırmanın arkasındaki asıl fikir, dans edenlerin hareketlerini analiz ederek bilgisayarların hangi müzik türünün çaldığını bulmayı başarıp başaramayacaklarını görmekti ancak bilgisayarlar bu konuda oldukça başarısız oldular. "En kolay" tahmin Metal müzik türüydü ve %53 oranı ile doğru tahmin edilebildi ancak Pop müzik %10'un altında doğru tahmine sahipti.
Dans Türünü Değil Ama Dans Edeni Tahmin Edebiliyorlar
Ancak bilgisayarlar, hangi katılımcıların dans ettiklerini belirlemede çok daha başarılı oldular. Bilgisayar doğru müzik türünü yaklaşık %30 oranı ile tahmin ederken, dans etmekte olan 73 kişiyi %94 oranı ile doğru tahmin etti. Hangi müzik türü çalarsa çalsın, bilgisayar dans eden kişiyi belirleyebiliyordu.
İnsanların Yürüme Şekilleri
2017 yılında yayımlanan benzer bir araştırma, insanların yürüme şekillerinin de kişilikleri ve ruh halleri hakkında bilgi edinmek için kullanılabileceğini belirtmekteydi.
Neyse ki araştırmacılar, bu araştırma alanının en azından şimdilik toplum denetimi gibi kötüye kullanılabilecek amaçlar için kullanılmayacağından oldukça eminler. Araştırmacılar, bunun yerine hareketlerimizin kişiliklerimiz ve kültürümüz hakkında neler söylediğini incelemeyi planlıyor.
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