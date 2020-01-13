Dark Web Kullanımında İşte Bu Bölgeler Lider!

Dark Web (Karanlık Web) genellikle negatif olarak algılansa da, PreciseSecurity.com tarafından yapılan yeni bir araştırma, Kuzey Amerikalıların %30'undan fazlası tarafından 2019 yılı içerisinde düzenli olarak kullanıldığını gösteriyor.
Geçtiğimiz yıl, giderek daha fazla kişinin online aktivitelerini hükümetler ve Telekomlardan gizlemek için Dark Web'i kullanmaya başladıkları bir dönem oldu. Dark Web'in kendisi, internet üzerinde klasik arama motorları ile bulunamayan internet sitelerini içeriyor. Bunun yerine kullanıcılar, Tor tarayıcısı gibi özel yazılımlar, ayarlamalar veya yetkiler kullanarak bu sitelere erişim sağlıyorlar.
PreciseSecurity.com'un 2019 anketi, Kuzey Amerika'nın günlük Dark Web kullanımı söz konusu olduğunda lider bölge olduğunu söylüyor. Firmanın bulguları, Kuzey Amerikalıların %26'sının günlük olarak Dark Web'i kullandıkları ve %7'sinin de haftada en az bir kere erişim sağladıkları yönünde.
Kuzey Amerika, Dark Web kullanımında lider konuma yerleşmiş olsa da, Latin Amerika'nın çok geride olduğu söylenemez. PreciseSecurity.com'un sayılarına göre bu bölgedeki katılımcıların %21'i, Dark Web'i günlük olarak ziyaret ettiklerini söylerken %13'ü de haftalık olarak ziyaret ettiklerini söyledi. Avrupa ise, %17 günlük Dark Web kullanımı ve %11'lik haftalık kullanım ile üçüncü sıraya yerleşti.
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