Dark Web Ne Kadar Büyük?
Yeni araştırma, Dark Web'in nekadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor!
Genellikle siber suçluların buluştuğu bir yer olarak düşünülen dark web, internetin geri kalanına kıyasla ne kadar büyük?
Bu sorunun cevabını arayan Recorded Future, herkese açık listelerden başlayarak 260.000 onion web sitesini analiz etti. Firma, bu araştırmanın sonucunda dark web'in tüketici ve iş dünyası tarafından kullanılan "temiz web'e" kıyasla çok küçük olduğunu gördü. Recorded Future'ın taramasında 55.828 farklı onion alan adı bulundu ancak bunlardan sadece 8.416'sı Tor ağında kullanılabilir durumdaydı.
Firmanın bu bulguları, yüzeydeki web ile dark web'in "buzdağının ucuyla, yüzeyin altında kalan kısmı" karşılaştırmalarının yanlış olduğunu gösterdi. Aslına bakarsanız bunun tam tersi söz konusu ve yüzeydeki web, dark web'den çok daha büyük.
Bugün itibariyle 200 milyon eşsiz ve aktif "yüzey web alan adı" olduğu tahmin ediliyor. Buna göre dark web, World Wide Web'in yalnızca yüzde 0,005'ini oluşturuyor.
Recorded Future'a göre dark web'i oluşturan onion siteleri, dağınık olduğu kadar güvensiz ve sahtekarlıklarla dolu. Popüler sahtekarlıklardan biri olan "typosquatting" ile 400 popüler onion sitesinde kurbanlardan binlerce Bitcoin çalınmış bulunuyor. Dark web sitelerinin bir başka sorunu, büyük web siteleri gibi yüzde 99,99 çevrimiçi kalmakta zorlanmaları. Dahası dark web siteleri, herhangi bir açıklama olmaksızın kalıcı olarak ortadan kaybolabiliyor.
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