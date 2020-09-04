DARPA'nın "Ses-Üstü Silahları" İlk Testler İçin Neredeyse Hazır

DARPA'nın büyük bir hızla yol katedebilecek olan ses-üstü silahları, serbest uçuş testleri için neredeyse hazır.

04 Eylül 2020 00:02

Levent Öztürk