DARPA'nın "Ses-Üstü Silahları" İlk Testler İçin Neredeyse Hazır

DARPA'nın büyük bir hızla yol katedebilecek olan ses-üstü silahları, serbest uçuş testleri için neredeyse hazır.

  • Levent Öztürk
DARPA'nın ses-üstü silahları test için hazır
Raytheon / Northrop-Grumman

DARPA'nın söylediğine göre bu yılın ilerleyen dönemlerinde, iki adet Ses-üstü Hava-emmeli Silah Konsepti (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept – HAWC) türevi "serbest uçuş testi" için hazır olacak. Mach 5 ve üstü hızlarda hareket eden bu silahların, hızlı bir şekilde Dünya üzerindeki hemen her noktaya ulaşabilir olması hedefleniyor. Karşılaştırma için belirtmek gerekirse, şu anda denizden fırlatılan füzeler Mach 0,8'den düşük subsonik (ses-altı) hızlarda hareket ederken, havadan-havaya füzeler de Mach 1 ve Mach 5 arasında hızlarda hareket ediyorlar.

Lockheed Martin ve Raytheon tarafından üretilen iki konsept, aracın hızını kullanarak yanma öncesinde havayı sıkıştıran ve ses üstü hızlarda uçuşu uzatan scramjet'leri (supersonic combustion ramjet) kullanıyor ve hava aracı için planlar da, en başta itici bir güç ihtiyacını ortadan kaldırmak için türbinli bir hava aracını içeriyor.

Defense News tarafından daha önceki bir haberde belirtildiği üzere silahlardan biri taşıma testi sırasında yok olmuştu ancak DARPA o sonuçların gizli olduğunu söylemişti. Yeni yapılan açıklamaya göre de her iki türev de taşıma testlerini başarılı bir şekilde tamamladı.

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