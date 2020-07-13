Dassault Systèmes Otomotiv ve Ulaşım Endüstrisine Esneklik Kazandırıyor

Dassault Systèmes özel bir online etkinlikte ulaşım ve mobilite sektörlerinden 200'ü aşkın liderle bir araya geldi. Dassault Systèmes yetkilileri ve müşterileri, etkinlikte gelecekte daha esnek bir konumda olmak adına görüşlerini, yaklaşımlarını ve öngörülerini paylaştılar. Etkinlikte Dassault Systèmes'in Yeni Ulaşım ve Mobilite Başkan Yardımcısı Laurence Montanari de söz aldı.