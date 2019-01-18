DC, Aquaman'in başarısından güç almış gibi!
DC Comics-Warner Bros işbirliği Aquaman ile baraj bentlerini parçaladı. DC'nin yeni projesi fazlasıyla iddialı.
- Barış Terun
DC Comics-Warner Bros. işbirliği olan Aquaman filmi, DCEU Evreni'nin açık ara en başarılı yapımı oldu ve 1.1 milyar dolar gişe hasılatı elde etmeyi bildiği. Bu DC'nin, Christopher Nolan'ın Dark Knight üçlemesinden sonra en ciddi başarısıydı.. James Wan'ın yönetiiği yapımda Jason Momoa, Amber Heard ve William Defoe'nin muhteşem performansları dikkat çekti.
Yapımın başarısı DC beyin takımını ve Warner Bros yapımcılarını harekete geçirdi. Stüdyodan sızan söylentilere göre New Gods filminin hazırlıklarına başlandı. Söz konusu filmde Superman'in en büyük düşmanlarından Darkseid da yer alacak. Daha önce planlanan mimariye göre Darkseid'in, Justice League 2'nin baş kötüsü olması bekleniyordu. Ancak DC, Marvel'ı örnek alarak karakterleri yavaş yavaş işleyecek. Kısacası Darkseid'ın geçmişine ışık tutulacak.
DC'nin New Gods karakterlerinden biri ile zaten beyaz perde de buluştur. Darkseid ile kan bağı bulunan Steppenwolf, Justice League filminde boy gösterdi. Justice League üyelerini kolayca savuşturan Steppenwolf, yeniden doğan Superman sayesinde dünyadan sürülmüştü.
New Gods'un çekimlerinin 2019 sonunda başlaması bekleniyor. Filmde, Darkseid'in kötülüklerine şahit olup taraf değiştiren Mister Miracle ve Big Barda kahramanlık rollerini üstlenecekler. İkili Darkseid'in emir erleri; Granny Goodness ve Female Furies ile karşılaşacak.
Jack Kirby'nin neredeyse 70 yıl önce yarattığı Darkseid, çizgi roman dünyasının en özel karakterlerinden biri. Öyle ki, Avengers evreninin en esaslı kotusu Thanos, Darkseid'in Marvel yansımasından başka bir şey değil. Thanos'un yaratıcısı Jim Starlin, karakterin gelişiminde Darkseid'den esinlendiğini defalarca vurgulamıştı.
Yapımın yönetmeni ve oyuncuları şimdilik belli değil. Bize de bekleyip görmek düşüyor.
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