DC Comics, Superman filminde sürpriz yaptı!
Dünyanın en çok satan çizgi-romanı Superman'in sinemaya uyarlamaları inişli çıkışlı performan sergiliyor. DC, bu defa işini garantiye alıyor!
- Barış Terun
DC Comics-Warner Bros. ikilisi geçmişteki hatalarından ders almış gibi gözüküyor. Daha önce The Suicide Squad 2 filminin yönetmenliğini üstlenmesi beklenen James Gunn, bunun yerine Man Of Steel 2 filmini yönetecek. James Gunn her ne kadar tartışmalı bir figür olsa da; yönetmenlik konusunda tam bir uzman.
James Gunn; Guardians of Galaxy ve Guardians of Galaxy 2 filmlerinde yönetmenlik koltuğunda oturdu. Seri, eleştirmenlerden tam not alırken, gişe bazında da muazzam bir başarı elde etti ve 1,8 milyar dolar rakamına ulaştı. Ancak James Gunn'ın geçmişteki Twitter'daki paylaşımları kötü anlamda yankı uyandırdı ve ünlü yönetmen ve Marvel arasındaki iplerin kopmasına neden oldu. Marvel, yetenekli yönetmeni James Gunn'ı kelimenin tam anlamıyla kovdu.
Henry Cavill ve Warner Bros stüdyosu arasındaki anlaşma sürüyor. Henry Cavill, en az bir DC Comics filminde rol almak zorunda. Cavill, bunu ret ederse ciddi anlamda tazminat ödemek zorunda kalabilir.
James Gunn'ın The Suicide Squad 2 filminden ayrılması şaşırtıcı olsa da; yönetmenin çok daha fazla potansiyel barındıran Superman serisine yönelmesi, kendi açısından fazlasıyla mantıklı. Yapımın 2021 yılında gösterime girmesi hedefleniyor.
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