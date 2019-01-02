DC Comics-Warner Bros muazzam bir başarı elde etti
Sinema alanında yıllardır Marvel'in gölgesinde kalan DC Comics, makus talihini kırmak üzere!
DC Comics'in, son yıllarda, beyaz perde baz alındığında baş rakibi Disney Comics'in fazlasıyla geride kaldığını söyleyebiliriz. Maalesef Batman V Superman: Dawn of Justice, Justice League, Green Lantern gibi projeler yapımcı Warner Bros'u fazlasıyla üzdüler.
Ancak yeni bir çağ başlıyor. Wonder Woman, 150 milyon dolarlık bütçeyle 850 milyon dolar gişe hasılatını aştı. Bol ödüllü yönetmen James Wan'ın yönettiği Aquaman ise 150-200 milyon dolar arasında gezinen bütçesi ile, dünyada gösterime girmesinin ardından 8 gün geçmeden 700 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Kısacası yapım, Christopher Nolan'ın Batman serisinden sonra, açık ara en başarılı DC Comics filmi olacak gibi görünüyor.
Aquaman'in 700 milyon dolar sınırını aşması muazzam bir adım. Zira çok daha fazla yapım bütçesine sahip Justice League, sinemalarda gösterime girdiği uzun süre boyunca sadece 650 milyon dolar gişe hasılatı elde edebildi. Justice League'in yapım bütçesi Aquaman'in iki katından fazlaydı. Kısacası Aquaman, olumlu eleştiriler ve gişe hasılatı ile yayıncı stüdyonun mihenk taşı haline geldi. Sinema otoritelerine göre James Wan'in filmi, gösterimden kalkana kadar 1 milyar dolar sınırına kolayca ulaşacak. Aksiyon ve CGI ögeleri; Jason Momoa, Amber Heard ve Willem Dafoe'nin performansının bolca övüldüğü filmin tek eleştirilen noktası 2.5 saate yaklaşan süresi oldu.
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