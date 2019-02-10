DC Sinematik Evreni öldü, yaşasın yeni DC Evreni!
DC Comics, geçmişte ne kadar büyük hatalar yapmış olursa olsun; yeni hamleleriyle Marvel'in en popüler filmlerini geride bırakmaya aday...
- Barış Terun
DC Comics-Warner Bros ortaklığının geçmişteki planları alt üst oldu. Justice League ve Batman V Superman; dünya çapında, gerek ticari açıdan başarısız oldu, gerekse eleştirmenlerinin oklarına hedef oldu. Bu, kötü bir haber gibi gözükebilir ancak DC Sinematik Evreni'nin geleceği çok parlak.
Suicide Squad, Batman V Superman: Dawn of Justice ve en önemlisi Justice League, finansal açıdan istenen maddi tablodan çok uzak kaldı. Söz konusu filmler, her ne kadar zarar etmeselerde; kıl payı kar elde ettiler. Rekor yapım bütçelerine karşın, üç film de başarısız oldu.
Ancak DC Comics-Warner Bros, bambaşka bir geleceğe hazırlanıyor. Wonder Woman 120 milyon dolarlık yapım bütçesine rağmen 850 milyon dolar, Aquaman ise 150 milyon dolarlık bütçesine rağmen 1,2 milyar doları aşan gişe hasılatı elde etti. Geçtiğimiz günlerde, sizinle paylaştığımız haberlerde Ben Affleck'in "Batman" rolünü bıraktığını söylemiştik. Superman rolünü üstlenen Henry Cavill ise yapımcı ile bir film daha çekmek zorunda.
Justice League 2'de hangi isimlerin Batman ve Superman rolünü üstleneceği merak konusu. Shazam'ın hikayeye nasıl katılacağı ve Green Lantern Corps.'un (Yeşil Fener Birliği) nerede konumlanacağı merak konusu.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın