DC'nin Yıldızı Jason Momoa'dan İlginç Açıklama!
Aquaman ile parlayan Jason Momoa'nın paylaştığı sosyal medya mesajı, sinema dünyasını sarsacak nitelikte!
- Barış Terun
Game of Thrones'ta kendisini gösteren ve Batman V Superman: Dawn of Justice, Justice League ve DC-Warner Bros. ortaklığının gişe rekortmeni filmi Aquaman'da yer alan Jason Momoa yaptığı açıklamalarla gündemi sarstı. Çizgi roman ve sinema tutkunlarının buluştuğu Celebrity Fan Fest'e katılan Jason Momoa, kullandığı ifadelerle kamuoyunu şaşırttı.
Jason Momoa, "Wolverine karakterini canlandırmayı çok isterim. Hugh Jackman tam bir fenomendi. Wolverine karakterini hayranlıkla izleyerek büyüdüm." açıklamasında bulundu.
Bir oyuncunun iki çizgi-roman devinde aynı anda rol almasının önünde "yasal olarak" bir engel yok. Bunun en somut örneği Zachary Levi. Zachary Levi, Thor serisinde önemli bir rol üstlenmiş ve yakın zamanda da DC Comics-Warner Bros ortaklığının sempatik filmi Shazam'da baş rol oynamıştı. Bu ilginç bir gelişme olsa da; hiçbir hukuk kuralına aykırı değil.
Wolverine'in geleceği ise belirsiz. X-Men: Dark Phoenix fiyaskosundan sonra Wolverine karakterinin beyaz perdeye dönmesi için biraz zaman gerekiyor. Elbette Disney'in Fox'un haklarını satın alması ile bu süreç kısalacak. Jason Momoa geleceğe ve Marvel Sinematik Evreni'ne göz kırpıyor olabilir lakin bu hamle Warner Bros-DC Comics yetkililerinden, "doğal olarak" ciddi tepki de alabilir.
Jason Momoa, yakın gelecekte Dune'un yeniden çevriminde önemli bir rol üstlenecek. Garip gelişmeler vuku bulmazsa, Jason Momoa, 2022 yılında gösterime girecek Aquaman 2'de de rol alacak.
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