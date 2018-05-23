Deadpool 2, Şovunu Yapmaya Erken Başladı!
Deadpool 2, sinemalara gelişinin henüz birkaç gün ardından, beklenenden de büyük bir başarıya imza attı!
Görünene göre Deadpool 2 şimdiden büyük bir başarıya ulaşmış durumda. Deadpool 2'nin, sunulduğu ilk hafta içerisinde Dünya genelinde 301 milyon dolar gelir sağladığı açıklandı.
Süper kahraman komedisinin sağladığı gelir, Avengers: Infinity War'u da geçmeyi başardı. Avangers: Infinity War,, Box Office Mojo'nun belirttiğine göre, Dünya'nın en büyük dördüncü küresel yayımı konumunda bulunuyordu.
ABD içerisinde ise Deadpool 2'nin açılış hafta sonunda 125 milyon dolar kazanmış olduğu tahmin ediliyor ve bu da 2016 yılındaki orijinal Deadpool filminin 132.4 milyon dolarlık açılışının ardından en büyük ikinci R-dereceli açılış olması anlamına geliyor.
Film, yaptığı bu güçlü başlangıcı takiben, ikinci hafta sonunda daha büyük rakipler ile karşılaşacak ve bu rakiplerin belki de en büyüğü, Solo: A Star Wars Story'nin ilk yayımı olacak...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın