Deadpool 3 Hakkında Tüm Bildiklerimiz!
20th Century Fox'un en popüler çizgi-roman uyarlaması Deadpool'un üçüncü filmi yolda. Peki Deadpool 3'de neler olacak?
- Barış Terun
20Th Century Fox'un son X-Men filmleri maalesef hayal kırıklığından başka bir şey yaratmadı. X-Men: Dark Phoenix, sinema tarihinin en büyük başarısızlıklarından biri oldu. Oysa ki, X-Men karakterleriyle kayda değer ilişkiler kuran, gerek sektörle dalga geçen, gerekse dördüncü duvarı kıran Deadpool, iki filmiyle muazzam başarılar elde etti. Ryan Reynolds'un mucizeler yarattığı Deadpool ikilemesi, son derece düşük bütçelerine rağmen olağandışı kar elde etti. İki filmin gişe hasılatı 1.5 milyar dolar sınırını geride bıraktı. Üstelik ikilemenin toplam yapım bütçesi 200 milyon dolar seviyesindeydi.
Şimdiyse, Deadpool 3'ün çekimlerinin çoktan başladığını; hatta sona ermek üzere olduğunu müjdeleyebiliriz. Peki Deadpool 3, sinema tutkunlarına neler vaat edecek?
Karşınızda Deadpool 3 hakkında bildiğimiz her şey:
Deadpool ve X-Force
İkinci filmde yavaş yavaş işlenen X-Force, üçüncü filmde fazlasıyla gelişmiş olarak karşımıza çıkabilir ve X-Force'a yepyeni ve ilgi çekici üyeler eklenebilir. Ryan Reynolds'un hayat verdiği Deadpool, süper kahraman klişelerine uymayan bir karakter. Kısacası yeni X-Force üyeleri takıma katılabilir ve Deadpool şapkadan tavşan çıkartabilir.
David Leitch Geri Dönüyor
John Wick serisinin yönetmenlerinden David Leitch, Deadpool 2'yi de yönetmişti. Sızan söylentilere göre David Leitch, Deadpool'un yapımcı stüdyosu ile çoktan anlaşmaya vardı. Lakin Leitch, "Deadpool 3 için benim varlığım şart değil. Yine de projeye katkıda bulunmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.
Deadpool Yaş Sınırı Değişebilir
20th Fox Studious'un Disney tarafından satın alınmasıyla, +18 yaş sınırı ile karşımıza çıkan Deadpool'un yaş sınırı 13+ seviyesine çekilebilir. Ancak bu ihtimali son derece düşük görüyoruz.
Disney Studious, her ne kadar daima düşük yaşları standart olarak belirlese de; Ryan Reynolds'un canlandırdığı Deadpool'un istisna olması yüksek olasılık. Deadpool At Christmas kısa filmi 13+ kitleye hitap etse de; Deadpool 3'ün bu tür bir risk alamayacağı savunuluyor.
Domino
İkinci filmde karşımıza çıkan ve "Şans" gibi fazlasıyla ilginç bir yeteneğe sahip olan Domino'nun kökenine, Deadpool 3'de ışık tutulması bekleniyor. En azından karakteri canlandıran Zazie Beetz'in beklentileri bu yönde.
Josh Brolin ve Cable Dönüyor!
Josh Brolin, Marvel Evreninin en popüler oyuncuları arasında. Avengers filminde Thanos rolünü üstlenen Josh Brolin, Deadpool filminde "Cable" karakterini canlandırmıştı. Cable, Scott Summers ve Jean Grey karakterlerinin birinci dereceden akrabası konumunda.
Deadpool Garipliğinin de Ötesi
Deadpool 3'de, Ryan Reynolds her zamanki gibi dördüncü duvarı kıracak ama hiç olmadığı kadar garip bir karaktere bürünecek. Kısacası Deadpool; çok daha fazla oyuncuya, yapımcıya ve yönetmene göndermede bulunacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın