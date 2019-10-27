Deadpool, Joker'i "Lanetledi"
Marvel evreninde Deadpool karakterini canlandıran Ryan Reynolds, Joker filmi hakkında her zaman olduğu gibi esprili bir yorum yaptı!
- Barış Terun
Hollywood'un en sempatik ve sıcak kanlı karakterli süper yıldızları konusu açılınca Ryan Reynolds'u es geçmek imkansız. Ünlü aktör; kendisi, geçmişi, yakın zamanda çalıştığı stüdyolar ile dalga geçmekten geri durmuyor. Ryan Reynolds, şimdi de Joker filmini kafaya taktı.
Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Joker, gişede akıl almaz bir başarı elde etti. Sadece 75 milyon dolar yapım bütçesi ile 800 milyon dolarlık gişe hasılatı elde etti. Filmin kalan haftalarda milyar dolar sınırını kolayca geride bırakması bekleniyor. Joker; Aquaman, Wonder Woman ve Dark Knignt serisi ile birlikte Warner Bros-DC ortaklığının medar-ı iftiharlarından biri... Phoenix de, Oscar'ın en önemli adaylarından biri konumunda.
Reynolds, her zamanki esprili eleştirilerinden birini yaptı ve Joker filmini "lanetledi." Zira +18 filmler arasında Deadpool zirvede bulunuyordu. Bu unvan artık Joker'a ait. Ryan Reynolds, " +18 filmler, alışık olduğunuz yapımlara benzemez. Lanet olsun sana Joker..." ifadelerini sosyal medyada kullandı.
İlk Deadpool 782, ikinci Deadpool ise 785 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Bilindiği üzere Reynolds, çizgi roman uyarlamalarında ilginç bir yol izlemişti: Öncelikle Marvel'ın Blade: Trinity yapımında yer alan yıldız, sonrasında DC'ye transfer olup Green Lantern Hal Jordan rolünü üstlendi. Reynolds, X-Men Origins: Wolverine ile Marvel'e geri döndü ve muhteşem iki Deadpool rolüyle süper yıldızlık statüsüne erişti.
Joker'in solladığı diğer +18 yapımlar arasında The Matrix Reloaded, It, Jesus (The Passion of the Christ), Logan, The Hangover Part II, Mr. Grey (Fifty Shades of Grey) ve Ted gibi eserler bulunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın