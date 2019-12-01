"Deadpool" Ryan Reynolds'tan İlginç Yatırım Kararı!

Deadpool ve Pokémon Detective Pikachu'da Pikachy rolleri ile tanınan ünlü aktör Ryan Reynolds, Mint Mobile'ın sahiplik hissesini satın aldı. Aktör, bu satın alımı diğer ünlülerin "cilt bakım markaları veya tatlı firmaları gibi seçeneklere" yaptıkları yatırımlara benzettiğini söyleyerek takipçilerini güldürdü. Sonrasında ise, bu ticari kararın, ortalama bir Amerikalı'nın kablosuz internet ve iletişim için çok fazla ödeme yaptıklarını düşündüğünden dolayı kendisini heyecanlandırdığını söyledi.
Reynolds'ın Twitter hesabı ve gönderdiği tweet, kendisini Mint Mobile'ın sahibi olarak belirtiyor. Basın açıklamasına göre Reynolds, "stratejik karar almanın yanı sıra Mint'in iletişim ve pazarlama çabalarına yardımcı olacak."
Mint Mobile, ABD'de ayda 15 dolar fiyatı ile başlayan arama, mesajlaşma ve veri planları sunan bir mobil hizmet sağlayıcı. Reynolds'un açıklamalarına bakılırsa bu fiyatlar, yakında çok daha aşağılara inebilir.
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