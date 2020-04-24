Death Stranding'in PC'ye Gelmesi, Koronavirüs Salgınına Takıldı

Şu anda PlayStation 4 için özel olan Kojima Productions oyunu Death Stranding, bu yılın ilerleyen dönemlerinde PC için yayımlanmaya hazırlanıyor. Ancak yeni bir erteleme, heyecanla beklenen bu yayımı birkaç hafta ileri taşıdı ve oyunun geçtiğimiz hafta duyurulan 2 Haziran tarihi artık 14 Temmuz'a ertelenmiş durumda.
Tahmin edilebileceği gibi bu erteleme, Koronavirüs salgını sebebiyle kaybedilen geliştirme zamanını geri kazanmak için gerekliydi. Twitter aracılığıyla yapılan bir açıklamada Kojima Productions bu gecikmeyi çevreleyen durumu açıkladı. Tweet içerisinde, var olan evden çalışma şartlarında daha fazla geliştirme zamanı sağlamak için erteleme kararının alındığı belirtildi.
PC sürümü sunulduğu zaman ultra-geniş monitör desteği, açık frame oranları ve muhtemelen geliştirilmiş görseller, daha geniş bir OST, resmi sanat kitabından dijital alıntılar ve daha fazla özellik bulunacak. Ayrıca giyilebilir Headcrab ve yerçekimi eldivenleri gibi oyun içi eşyalar ile Valve'ın Half-Life serisiyle arasında bir geçiş de yaşanacak.
Death Stranding ön siparişleri hem Steam hem de Epic Games Store üzerinde açılmış durumda. Her iki mağazada da oyunun 14 Temmuz tarihinde sunulması planlanıyor. Bahsi geçen Half-Life geçiş içeriği de her iki mağazada söz konusu.
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