DeepMind Yapay Zeka, Atari Oyunlarında Sizden Daha İyi

Google'ın yapay zekası DeepMind, bu Atari oyunlarını artık sizden iyi oynuyor. Yine de bu başarı, bakış açınıza bağlı...

DeepMind Yapay Zeka, Atari Oyunlarında Sizden İyi

Yapay zeka yazılımlarının ne kadar etkili olduğunu test etmenin iyi yollarından bir tanesi, basit oyunları onların ellerine teslim etmek ve oyunda elde edeceği puanı takip etmek. Alphabet'in (Google'ın üst şirketi) yapay zekası DeepMind, seçilen 57 Atari oyununda önemli bir başarı elde etti.

Firmanın en son sistemi Agent57, önceki sistemlere göre büyük bir adım atarak insanlardan daha iyi bir oyun oynama performansı sergiledi. Agent57'nin özellikle Pitfall, Montezuma's Revenge, Solaris ve Skiing gibi diğer yapay zekaları zorlayan oyunlarda üstün yeteneklerini sergiledi.

Solaris ve Skiing'in yapay zeka için zor olmasının nedeni, başarıyla ilgili birçok işaretin bulunması. Dolayısıyla yapay zeka, yaptıklarının işe yarayıp yaramadığını uzun süre göremiyor. Önceki yapay zeka sistemlerinin üzerinden geliştirilen Agent57, gezerek ve puana bakarak daha iyi kararlar verebiliyor.

Sonuçlar etkileyici olsa da, yapay zekanın yolu oldukça uzun. Sistemler şu an bir defada sadece bir oyunu çözebiliyor; bu da bir çocuğun bile yapay zekanın çok önünde olması demek. "İnsan seviyesinden" uzak da olsa Agent57'den çıkarılan dersler, dünya çapında farklı sektörlerde kullanılan yapay zekanın geliştirilmesinde kullanılabilecek.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Matebook D Test merkezimizde!

Teams'e geçen kazanıyor!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Pera Müzesi Kütüphane Haftası'nı dijital yayınları ile kutluyor
Xiaomi, 2019 yılını 29 milyar dolar gelirle tamamladı
Türkiye "otizme mavi ışık yak"tı, evdeyken hayata iyilik kattı!
Uzmanlar karantinada ruhsal sağlık için egzersiz öneriyor
Günün En çok Okunanları
Bill Gates'ten, Corona Salgınına Karşı Ciddi Uyarılar Geldi
Decathlon, Easybreath Maskesini Koronavirüse Karşı Modifiye Edecek!
ZoneAlarm Web Secure Free Chrome Eklentisi Yayınlandı
Atari'nin Efsanevi Oyunu Pong, 48 Yıl Sonra Geri Döndü
En merak edilen konuydu: Maskeler koronavirüsten nasıl koruyor? İşte cevabı

 

 