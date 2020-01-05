Dell, iOS Uygulamalarını Yakında PC'den Kullanmanıza İzin Verecek

iPhone sahibi olsanız da Mac'lere geçecek kadar Apple dünyasını kabullenmediyseniz, sizin için iyi bir haberimiz var. Bilgisayar üreticisi Dell sayesinde iOS uygulamalarını masaüstünden kontrol etmeniz, yakında mümkün olacak.
Dell'in Connect uygulamasının sadece Dell bilgisayarlarda kullanılabildiğini söyleyelim. Yeni yansıtma ve dosya aktarım işlevlerini kullanabilmek için hem bir iOS uygulamasını, hem de de masaüstü yazılımı yüklemeniz gerekecek.
Apple'ın bu tür bir işlevden hoşnut olmama ihtimali var, ancak Dell PC'lerle kısıtlı olması firmanın bunu göz ardı etmesini sağlayabilir.
Android kullanıcıları, benzer işlevleri Microsoft'un Your Phone uygulamasıyla şu an elde edebiliyorlar. Uygulama, mesajları, fotoğrafları PC'den görebilmenin yanında ekranı PC'ye yansıtabiliyor ancak yansıtma işlevi, sadece Samsung Galaxy Note 10'da çalışıyor.
Dell'in yansıtma işlevinin diğer PC'lere gelme olasılığı, Microsoft çalışanı Analy Otero Diaz'ın Twitter'daki paylaşımına göre var. Ancak bunun ne zaman ve hangi cihazlara geleceğiyle ilgili bir bilgi yok.
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