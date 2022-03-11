Dell Technologies'den Yeni Telekom Çözümleri

Dell Technologies açık telekom ekosistemini desteklemek ve iletişim hizmeti sağlayıcılarının (CSP'lerin) düşük maliyetlerle açık, bulutta yerel ağlara geçişlerine katkıda bulunmak için yeni telekomünikasyon çözümleri ve hizmetleri sunduğunu duyurdu.
Telekomünikasyon endüstrisinin büyüyen açık ekosistemi, bulutta yerel ağlara doğru bir modernizasyona giden CSP'ler için teknolojileri ve iş ortaklarına yönelik daha fazla seçenek sunuyor. CSP'ler, farklı uç hizmetler sunmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla açık telekom ekosisteminin çeşitli teknolojilerine ihtiyaç duyuyor. Dell Technologies, sunduğu Dell Telecom Cloud Foundation ve Dell Open RAN (Radio Access Network) Accelerator ürünleri, yeni telekom çözümleri ve laboratuvar yetilerinin karmaşıklığını gidererek modern ağ dağıtımlarını hızlandırmayı hedefliyor.
Dell Technologies Telekom Sistemleri Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Dennis Hoffman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İletişim hizmeti sağlayıcıları, uç fırsatını yakalayan yenilikçi hizmetler geliştirebilmek için açık ağlar oluşturma ve dağıtma yöntemlerini değiştiriyor. Genişletilmiş telekom çözümleri portföyümüz, ağ operatörlerine ağlarını hızla modernize etmek ve yeni hizmetlerden gelir elde etmek için ihtiyaç duydukları hızı ve kolaylığı sağlıyor" dedi.
Dell Telecom Multi-Cloud Foundation, ağ modernizasyonunu ve ticari büyümeyi hızlandırıyor
Dell Telecom Multi-Cloud Foundation, CSP'lerin daha düşük maliyetle ve karmaşıklığı azaltarak açık, bulutta yerel ağları daha hızlı oluşturup dağıtmalarına yardımcı oluyor. Uçtan uca anahtar teslim bir modern ağ altyapı çözümü olarak sunulan Multi-Cloud Foundation, Dell donanımını, Dell Bare Metal Orchestrator yönetim yazılımını ve Red Hat, VMware ve Wind River da dâhil olmak üzere CSP'lerin tercih ettikleri entegre telekom bulut yazılım platformlarını içeriyor. Dell, yazılımına yeni Dell Bare Metal Orchestrator Modüllerini ekleyerek CSP'lere tüm yığını dağıtma ve yönetme yeteneği sağlıyor. Bu modüller kullanıldığında CSP'ler, açık ağ işlevlerini ve farklı uç hizmetlerini tasarlama ve dağıtma esnekliğine sahip oluyor. Böylece açık donanım ve yazılım ortamları için çekirdek, uç ve RAN'ı kapsayan ölçeklenebilir bir bulut altyapısı oluşturulabiliyor. Öte yandan ACG Research de ağlarında Telecom Multi-Cloud Foundation ürününü kullanan CSP'lerin yüzde 39'a varan OpEx tasarrufu elde edebileceklerinie işaret ediyor. ACG Research ayrıca, CSP'lerin test etme, sertifikalandırma, manuel işlemler, sunucu sağlama, sürüm yükseltme, bulut yığını entegrasyonu ve test süreçlerinde zamandan tasarruf edebileceklerini öngörüyor.
Dell ve Marvell, Açık RAN'ı hızlandırmak için yeni bir donanım üzerinde iş birliği yaptı
Sanallaştırılmış ve Açık RAN mimarilerin geliştirilmesiyle birlikte 5G ağları, RAN'a bulut ölçeklenebilirliği getiren bir dönüşümden geçiyor. Bugün mevcut olan sanallaştırılmış ve Açık RAN alternatifleri, daha önceleri kurulu ağların performansına sahip değildi ve CSP'lerin bulutta yerel 5G'yi uygulamalarına engel oluşturuyordu.
Marvell ile iş birliği içinde geliştirilen Dell Open RAN Accelerator Card, vRAN ve Open RAN çözümleri için yeni bir in-line 5G Layer 1 işleme kartı olarak karşımıza çıkıyor. Dell PowerEdge ve diğer x86 tabanlı sunucular için tasarlanan PCIe hızlandırma kartı, Marvell temel bant çip teknolojisini ve günümüzün önde gelen 5G radyo erişim ağlarının performansını Open RAN ekosistemine getiriyor. Bu sayede CSP'ler, açık mimari yaklaşımıyla yüksek performanslı, modern radyo erişim ağlarını ekonomik şekilde ölçeklendirmelerine olanak tanıyan, maliyeti ve güç tüketimini azaltan ve daha iyi performans gösteren sistemlere sahip olabiliyor.
Dell Technologies'le yürüttükleri iş birliğinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Marvell İşlemci Birimi Başkan Yardımcısı Raj Singh, "Dell'le ortaklığımız, kendini kanıtlamış,bulut için optimize edilmiş OCTEON® çipimiz üzerinde geliştirilen ve gelişmiş özellikler ve performans sunan açık, sanallaştırılmış bir 5G RAN mimarisine olanak sağlıyor. Yeni Dell Open RAN Accelerator Card ürünü, mevcut vRAN alternatiflerinin eksikliklerini gideren yenilikçi, bulutta yerel, in-line, Açık RAN Layer 1 hızlandırma çözümü olarak geliştirildi" ifadelerini kullandı.
Vodafone Açık RAN RF ve Dijital Platform Geliştirme Yöneticisi Andy Dunkin ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Dell Technologies ve Marvell'in, Açık RAN platform kapasitesini ve operatörler için satıcı çeşitliliğini artıracak teknolojiler geliştirmek üzere bir araya geldiklerini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Sanallaştırılmış Açık RAN platformlarının yetenekleri, Vodafone gibi ağ operatörlerine Open RAN'a daha düşük maliyetli ve daha verimli bir geçiş sunacak Dell Open Ran Accelerator Card'la artırılacak."
Dell ve ekosistem iş ortakları, uç ve çekirdek çözümlerin dağıtımını hızlandırmaya yardımcı oluyor
Dell Technologies, uç ve çekirdeğe yönelik yeni telekom çözümleriyle açık iş ortağı ekosistemini büyütmeye devam ediyor.
Dell Validated Design for Services Edge 1.2, uç bilgi işlem kaynaklarını özel kablosuz bağlantıyla bir araya getirerek, çok sayıda uç noktalar için gereken dağıtım kolaylığına, ölçeklenebilir işlemlere ve güvenlik kabiliyetlerine olanak tanıyor. Kuruluşlar, verileri neredeyse gerçek zamanlı olarak almak ve işlemek için sensörleri ve cihazları mobil ağların uç noktalarına yerleştirebiliyor. Bu sayede verileri içgörüler oluşturmak, işlemleri optimize etmek ve verimliliği artırmaya yardımcı olmak için kullanabiliyor. Açık standartlara dayalı tasarım, artık kurumsal özel 5G ağlarının hızlı dağıtımı için Airspan 5G RAN'i destekliyor.Dell Validated Design for the 5G Core with Oracle and VMware CSP'lere, endüstri standardı altyapı üzerinde daha güvenli ve güvenilir bir şekilde sağlam, ölçeklenebilir bir 5G çekirdeği oluşturma imkânı sunuyor. Söz konusu çözüm, birden çok iş ortağından gelen ağ bileşenlerini tasarlamak, test etmek ve entegre etmek için gereken sürenin azaltılmasına katkıda bulunuyor.
Dell, ekosistem inovasyonunu hızlandırmak için telekom hizmetlerini ve laboratuvar yetilerini genişletiyor
Dell, iş ortağı entegrasyonuna öncülük etmek ve CSP'ler tarafından telekom çözümlerinin benimsenmesini ve kullanılmasını hızlandırmak için telekom hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. CSP'ler, Dell ProDeploy for NFVI ile ağ altyapılarını hızla kullanıma hazır hâle getirebiliyor. Söz konusu hizmet, her müşterinin ağına özel optimum NFV altyapısını esnek bir şekilde oluşturmak için Dell fabrika entegrasyonu ve saha dağıtım seçeneklerini bir araya getiriyor. Hizmet ayrıca, bilgi işlem, ağ oluşturma ve telekom bulut yazılım platformlarını entegre ediyor. Böylece CSP'lerin iş yüklerini daha hızlı ve uygun ölçekte dağıtmalarına yardımcı olarak zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor. Dell'in etkinliği kanıtlanmış süreçleri, ProDeploy ile altyapı dağıtım süresini yüzde 68 oranında hızlandırıyor.1
Dell Açık Telekom Ekosistemi Laboratuvar Çözümü Entegrasyon Platformu (Dell Open Telecom Ecosystem Lab Solution Integration Platform), CSP'lerin ve iş ortaklarının laboratuvar kaynaklarını Dell laboratuvarına ve altyapısına güvenli bir şekilde bağlamalarını sağlayarak 5G ve telekom uç hizmetlerini daha hızlı geliştirip pazara sunmalarına yardımcı oluyor. Çözüm Entegrasyon Platformu, küçük, açık bir ekosistem oluşturmak için birbirine bağlı laboratuvarlarla testleri manuel testten daha hızlı tamamlamak için son çıkan DevOps tekniklerini kullanıyor. Bu sayede de hizmetler daha az risk ve maliyetle daha hızlı bir şekilde pazara sunulabiliyor. CSP'ler ve iş ortakları, Open RAN, 5G, uç hizmetleri ve uygulamalarının entegre testini yürütmek ve süregelen yaşam döngüsünü yönetmek için de bu yeni platformu kullanabiliyor.
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