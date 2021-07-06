Delta Plus Türkiye'de 3 ilde görüldü... İllere göre haftalık son durum

Koronavirüsün Delta Plus varyantı Türkiye'de, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 3 ilde görüldü. Sağlık Bakanı Koca, Delta ve delta plus (artı) varyantıyla ilgili sorular üzerine şu yanıtı verdi:
"Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü. Bunlardan biri İstanbul, Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim. Bu kişilerin de genel durumları iyi, ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil. Delta ise sayıları giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30'u buldu."
Bakan Koca, bunların birbiriyle temas eden gruplar olmadığını söyledi.
İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYILARI
Koca, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını da açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.
Koca twitter'dan paylaştığı mesajda, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun" dedi.
VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER
Koronavirüs vaka sayısının en çok azaldığı illeri de açıklayan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun" dedi.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun. pic.twitter.com/Zq768qVpYb— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2021
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun. pic.twitter.com/IvwPgEz03V— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2021
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