Deneysel "Corona Virüsü İlacı" Öldürdü

Corona virüsüne iyi gelip gelmeyeceği araştırılan bir ilacı kullanan ABD'li adam, hayatını kaybetti; karısının durumu ise kritik.

Deneysel "Corona Virüsü İlacı" Öldürdü
SARS-CoV-2 Corona virüsünün elektron mikroskobuyla yakalanan görüntüsüGörsel: NIAID-RML

ABD'de yaşayan bir adam, sıtma tedavisinde kullanılan klorokin fosfatı aldıktan sonra hayatını kaybetti. Adamın eşinin durumunun ise kritik olduğu iletiliyor.

Bazı araştırmalar, klorokinin SARS-CoV-2'ye (Corona virüsü) karşı etkili olabileceğini göstermiş, hem ABD başkanı Donald Trump, hem de Elon Musk bunun salgını yenmeye yardımcı olabileceğini söylemişti. Ancak klorokin ile ilgili araştırmalar, herhangi bir sonuca ulaşmaktan çok uzaklar ve üstelik uzmanlar, bu maddeyi kullanmama konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Çiftin her ikisinin de 60 yaşlarında olduğu, kimyasal maddeyi hazmettikten sonra 30 dakika içerisinde maddenin etkilerini hissettiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. İşin acı yanı, çiftte Covid-19'a rastlanmamış olması.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkedeki bazı Covid-19 hastalarına deneysel olarak Konklorokin veya bunun türevi hidroksiklorokinin verildiğini söyledi. Bununla birlikte CDC, elde yeterli bir veri olmadığını söylüyor ve sağlık uzmanlarına bu maddeleri hastaneye yatırılmayan hastalarda kullanmamalarını şiddetle tavsiye ediyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Matebook D Test merkezimizde!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Hantavirüs nedir? Çin'deki Hantavirüs vakası sosyal medyanın gündeminde
A101 26 Mart aktüel ürünler kataloğunda Honor 8S cep telefonu sürprizi
EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır? EBA TV lise, ortaokul, ilkokul frekans bilgileri...
Evde Çal konser serisi Nil İpek ile başladı
Günün En çok Okunanları
"Exynos'u Bırakın" Kampanyasına 20.000 İmza
Corona virüs testi pozitif olan ünlüler!
Windows 10'un antivirüsü Windows Defender, Bozuldu...
Kimse Fark Etmedi Ama, Dünya'nın "Dibinden" Asteroid Geçti
Dr. Öz'den Corona Virüs'e dair çarpıcı açıklamalar: "Seneye yine çıkacak"

 

 