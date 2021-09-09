Denizaltı Kablolarının Ulaştığı Son Nokta: 1.3 Milyon Kilometre...

Dünyanın denizaltı iletişim kablolarını detaylandıran interaktif bir haritanın veri tabanında, artık 487 bağlantı ve 1.304 benzersiz iniş istasyonu bulunuyor. Toplamda, TeleGeography'nin haritası dünya çapında 1,3 milyon km denizaltı kablosunun kayıtlarını gösteriyor ve önümüzdeki üç yıl içinde 8 milyar dolardan fazla yeni yatırımı görselleştiriyor.
Denizaltı kabloları ilk olarak 19. yüzyılda okyanuslar arasında telgrafları iletmek için kullanıldı ve o zamandan beri küresel telefon ve internet ağlarının temelini oluşturdu. Artık dünya çapında bu kablolardan yüz binlerce kilometre var.
Veri yoğun uygulamalara yönelik talep yoğunlaştıkça, bu ağ son yıllarda önemli ölçüde genişletildi ve yükseltildi. Uydu teknolojisindeki gelişmelere rağmen, 380 kablonun okyanus ötesi verilerin %99,5'inden fazlasını taşıdığı düşünülüyor.
İlk kablolar telekomünikasyon şirketleri tarafından kuruldu ve kapasiteyi sağlayıcılara geri satan özel firmalar daha sonra harekete geçti. Artık, hizmetlerinin veri trafiğinde beklenen büyümeyle başa çıkabilmesini sağlamak isteyen Microsoft, Google, Facebook ve Amazon gibi teknoloji firmaları da önemli yatırımlar yapıyorlar.
Bu durum, hem arama, akış, e-ticaret ve sosyal ağ gibi tüketici hizmetleri hem de buluta dayanan kurumsal uygulamalar için geçerli. Örneğin bu yılın başlarında Google, Orta Doğu, Güney Avrupa ve Asya arasındaki kapasiteyi artırmak için tasarlanmış iki yeni kablo inşa ettiğini duyurdu.
Bağlantının tüketiciler, işletmeler ve hükümetler için artan önemi, savunma bakanlıklarının bu kabloları kilit stratejik öneme sahip varlıklardan biri olarak tanıması ve olası tehditlerden korunması gerektiği anlamına geliyor. 2024'te hizmete girildiğinde İngiltere, uluslararası sularda devriye gezecek yeni bir Kraliyet Donanması gemisini görevlendirecek...
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