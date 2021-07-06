Denizden Çok Uzakta, Olmaması Gereken Yerde Bulunan Diş Kalıntısı Şaşırttı

Denizden çok uzak bir bölgede bulunan binlerce yıllık köpekbalığı dişi fosili, araştırmacıları hayrete düşürdü...

  • Levent Öztürk
Olmaması gereken yerde bulunan diş
Omni Lernau

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