Denizin Derinliklerinden Gelen Büyüleyici Görüntü

Denizin ortasında izolasyonda kalan bilim insanlarının yayınladığı bu görüntü, tek kelimeyle büyüleyici.

  • Levent Öztürk
Derin denizde büyüleyen görüntü
Schmidt Ocean

Dünyanın büyük bir kısmı evine kapanmışken, Schmidt Ocean Institute'un (Okyanus Enstitüsü) Falkor araştırma gemisindeki bilim insanları, Avusturalya'nın batı kıyısının açıklarında Ningaloo Kanyonları'nı araştırma gezisinde, izolasyonda kaldılar. Bilim insanları, bu araştırma çalışması sırasında derin denizde, sifonofor (Siphonophorae) adı verilen aşırı uzun şaşırtıcı bir okyanus yaratığını görüntüleme imkanı da buldu. Schmidt Ocean, su içerisinde spiral bir şekilde dağılmış ip şeridi gibi gözüken canlının videosunu tweetledi.

Enstitünün yazdığına göre bu canlı, "türünün kaydedilmiş en büyük örneği" ve "garip UFO benzeri beslenme pozunda" görüntülendi. Schmidt Ocean'ın tahminlerine göre sifonoforun dış halkasının çapı yaklaşık 15 metre.

Denizanaları ile akraba olan sifonofor her ne kadar tek bir hayvan gibi gözükse de, aslında bir "parçalar koleksiyonu" olarak tanımlanabilir. North Carolina Üniversitesi, Asheville'den deniz biyoloğu Rebecca Helm'in Twitter üzerinde açıkladığına göre bu canlı, milyonlarca bağlantılı klondan oluşuyor. Koloni içerisinde bir klonun yapabileceği yaklaşık bir düzine farklı görev bulunuyor ve her bir klon, belirli bir görev için uzmanlaşmış durumda.

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