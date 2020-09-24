Denizlerde Yaşayan Canlılar Arasında En Büyüğü Hangisi? Cevap, İçeride!

Balina köpekbalıklarının devasa canlılar oldukları tartışılmaz. Ortalama sekiz veya dokuz metrelik yetişkin boyutlarıyla, diğer deniz canlılarına göre muazzam bir farklılık gösteriyorlar. Ancak neredeyse on yıldır, cinsiyetler arasındaki mücadele sürmekteydi: Erkek balina köpekbalıkları mı daha büyük, yoksa dişiler mi?
Frontiers in Marine Science üzerinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, on yıllık analiz sonucunda ortaya çıkan sonuç şu: Dişi köpekbalıklarının denizdeki en büyük balıklar oldukları ve ortalama 14 metreye ulaşarak erkekleri geçtikleri.
Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü balık biyoloğu ve makalenin birinci yazarı Mark Meekan, bazı dişi balina köpekbalıklarının 18 metreye kadar büyüdüklerini de yazdı. Bu boyutların muazzam olduğu (dik durabilseler bir binanın altıncı katına ulaşabilirlerdi) kesin olsa da, çok yavaş büyüdükleri de biliniyor (yılda sadece 20cm veya 30cm).
Bu yavaş büyüme sebebiyle ekip 10 yıl boyunca 54 balina köpekbalığını takip ettiler ve stereo-video kameralar ile 1.000'den fazla ölçüm kaydettiler.
Avusturalya Deniz Bilimleri Enstitüsü biyoloğu ve araştırmanın ortak yazarı Brett Taylor, sistemin temel olarak su altında ittirilen bir çerçeveye bağlanmış iki kamera olduğunu söylüyor: "Gözlerimizle aynı şekilde çalışıyorlar, böylelikle iki video kaydını kalibre edebiliyorsunuz ve köpekbalığının çok doğru bir ölçümünü alabiliyorsunuz."
Ayrıca ekip, dişi balina köpekbalıklarının daha büyük boyutunun yavrulama sırasında da avantajlı olabileceğini söylüyor. Sadece bir hamile balina köpekbalığı kaydedildi ancak 2 ve 12 arasında yavru taşıyan çoğu köpekbalığının aksine balina köpekbalığı 300 yavru taşımaktaydı.
Bu keşif, türü koruma konusunda da yardımcı olabilir. Balina köpekbalıkları 2016 yılından beri tehlikede olan türler arasında yer alıyor. Uzun büyüme süreleri göz önüne alındığında, balina köpek balıklarının balıkçılar tarafından avlanması bu hayvanların nüfusunun daha da azalması anlamına gelebilir.
Meekan, bu konuda da şunları söylüyor: "Eğer çok yavaş büyüyen bir hayvansanız ve erişkinliğe ulaşmanız 30 yıl ya da daha fazla sürüyorsa, çoğalmadan önce tehlikenin sizi bulması oldukça yüksek bir ihtimal. Ve bu balina köpekbalıkları için çok gerçek bir endişe."
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