Dennis Kasırgası'ndan etkilenen uçak havada asılı kaldı

Dennis Kasırgası, hava ulaşımını da etkiledi. Kasırga yüzünden uçaklar kalkış ve inişte zorluk yaşadı. Hatta pilotları sıra dışı manevra yapmak zorunda bıraktı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda ise iniş pilotun manevra yeteneği sayesinde sorunsuz sonuçlandı.
Airbus A380 yolcu uçağının, Londra'nın Heathrow Havalimanı'na inanılmaz inişi kameralara yansıdı.
Çapraz rüzgar, pilotları uçağı piste indirmek için sıra dışı manevra yapmaya zorladı. Rüzgarın hızı 145 kmh'yi bulmasına rağmen pilotların olağan üstü çabalarıyla iniş başarılı gerçekleşti.
Bu arada şiddetli yağmur ve rüzgar yüzünden nehirler taşmıştı. Dennis Kasırgası nedeniyle İngiltere'de yaşanan sel felaketinde en az 2 kişinin öldüğü bildiriliyor. Yetkililer, bazı bölgeleri tahliye etmek zorunda kaldı.
The skill of two pilots was captured on video as they landed the world's largest passenger plane sideways while battling heavy crosswinds at Heathrow Airport
Read more on #StormDennis here: https://t.co/CmFeiRKwiO pic.twitter.com/XEkRQfPGXd— Sky News (@SkyNews) February 17, 2020
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın