Dennis Kasırgası'ndan etkilenen uçak havada asılı kaldı

Dennis Kasırgası, İngiltere'de korkunç boyutta sel felaketine yol açtı. Şiddetli yağmur ve rüzgar yüzünden nehirler taşmıştı. Şimdi de Dennis Kasırgası'ndan etkilenen uçak havada asılı kaldı. İşte pilotun manevra yaptığı o anlar...

Dennis Kasırgası'ndan etkilenen uçak havada asılı kaldı


Dennis Kasırgası, hava ulaşımını da etkiledi. Kasırga yüzünden uçaklar kalkış ve inişte zorluk yaşadı. Hatta pilotları sıra dışı manevra yapmak zorunda bıraktı.  Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda ise  iniş pilotun manevra yeteneği sayesinde sorunsuz sonuçlandı.

Airbus A380 yolcu uçağının, Londra'nın Heathrow Havalimanı'na inanılmaz inişi kameralara yansıdı. 

Çapraz rüzgar, pilotları uçağı piste indirmek için sıra dışı manevra yapmaya zorladı. Rüzgarın hızı 145 kmh'yi bulmasına rağmen pilotların olağan üstü çabalarıyla iniş başarılı gerçekleşti.

Bu arada şiddetli yağmur ve rüzgar yüzünden nehirler taşmıştı. Dennis Kasırgası nedeniyle İngiltere'de yaşanan sel felaketinde en az 2 kişinin öldüğü bildiriliyor. Yetkililer, bazı bölgeleri tahliye etmek zorunda kaldı. 

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