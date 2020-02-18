Dennis Kasırgası'ndan etkilenen uçak havada asılı kaldı

Dennis Kasırgası, İngiltere'de korkunç boyutta sel felaketine yol açtı. Şiddetli yağmur ve rüzgar yüzünden nehirler taşmıştı. Şimdi de Dennis Kasırgası'ndan etkilenen uçak havada asılı kaldı. İşte pilotun manevra yaptığı o anlar...