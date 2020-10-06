Deprem tahmininde kaya yöntemi! Kayalar deprem riski için tahmin veriyor

Deprem riski çeşitli yöntemlerle yıllardır ölçülüyor. Bilim insanları, doğada dengede duran kayaları adeta bir 'deprem saati' olarak kullanmanın yolunu buldu. Kayalar, bilim insanlarına bölgedeki deprem riski konusunda ipucu veriyor...

Deprem tahmininde kaya yöntemi! Kayalar deprem riski için tahmin veriyor

Deprem, fay hatlarındaki enerji birikiminin açığa çıkmasıyla yerkabuğunda yaşanan kırılmayla ortaya çıkıyor. Depremin merkez üssünün tespit edilmesiyle birlikte sismometreden alınan ölçümler matematiksel formüller kullanılarak hesaplanıyor ve depremin büyüklüğü ortaya çıkıyor.

DEPREM TAHMİNİNDE KAYA YÖNTEMİ

Bilim insanları, doğada dengede duran kayaları adeta bir "deprem saati" olarak kullanmanın yolunu buldu. Binlerce yıldır ayakta duran kayalar, bilim insanlarına bölgedeki deprem riski konusunda ipucu veriyor.

İngiltere'deki Londra Kraliyet Koleji araştırmacıları "doğada dengede duran" kayaları kullanarak yeni bir deprem tahmin yöntemi geliştirdi. Kaliforniya'daki şeytan vadisindeki kaya oluşumlarını inceleyen bilim insanları, dengede duran bu kayaları bilgisayar ortamına aktardı.

KAYALAR SİMÜLASYONDA FARKLI BÜYÜKLÜKTEKİ DEPREMLERE MARUZ BIRAKILDI

NTV'nin haberine göre araştırmacılar, simülasyonda kayaları farklı büyüklükteki depremlere maruz bıraktı. Kayaların ne kadar enerjiye maruz kalınca devrildiği hesaplandı. Bilim insanları böylece, kayaların ayakta kalabilmesi için bölgede yaşanmış en büyük depremin boyutunu tahmin etmeyi başardı.

Bölgenin deprem riski haritasını çıkaran araştırmacılar, yeni yöntemin eskiye oranla yüzde 50 daha hassas sonuçlar verdiğini söylüyor. Kayalar, yumuşak bölümlerinin erozyona uğramasıyla, zaman içinde dengede durur hale geliyor.

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