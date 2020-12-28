Deprem, tsunami... Prof. Dr. Celal Şengör merak edilenleri anlattı

Depremle ilgili neler biliyoruz? Prof. Dr. Celal Şengör, "Deprem Atlası" online panelinde detayları anlattı ve izleyicilerin sorularını yanıtladı. İşte 19 Aralık 2020 günü Atlas'ın online deprem panelinin konuğu olan Prof. Dr. A. M. Celâl Şengör'ün açıklamaları...

Deprem, tsunami... Prof. Dr. Celal Şengör merak edilenleri anlattı

Atlas'ın Aralık sayısında okurlarına hediye ettiği Türkiye Deprem Atlası kitapçığının yazarları arasında yer alan Prof. Dr. A. M. Celâl Şengör, çalışmalarını İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde sürdürüyor.

Celal Şengör Merak Edilen Soruları Yanıtladı

Konusunda dünyanın önde gelen bilim insanlarından biri olan Şengör, online panelde Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamak, bununla mücadele etmek için de öncelikle bilgi toplumu olmak gerektiğini belirtti. Fayları, depremleri, bilimsel araştırmaları anlattı ve izleyenlerin sorularını yanıtladı.

Celâl Şengör ile Türkiye Deprem AtlasıCelâl Şengör ile Türkiye Deprem Atlası
Atlas'ın Aralık 2020'de okurlarına armağan ettiği Türkiye Deprem Atlası ekine büyük katkı veren, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nde çalışmalarını sürdüren duayen yerbilimci Prof. Dr. A. M. Celâl Şengör, bir online konferansta Atlas'ın konuğu oldu. Aydın Doğan Ödülü bu yıl “deprem araştırmaları” alanında İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'ne verildi. Aydın Doğan Vakfı, bu ödülü takiben Atlas dergisine verdiği destekle Türkiye Deprem Atlası kitapçığının hazırlanmasına ve bu online panelin gerçekleşmesine katkıda bulundu.

Online panelin moderatörlüğünü ise Türkiye Deprem Atlası kitapçığını hazırlayan Doç. Dr. Yıldırım Güngör yaptı. 20'yi aşkın bilim insanının katkısıyla hazırlanan bu özel çalışma kıtaların hareketi, Türkiye'nin depremselliği, faylar, zemin, tsunami, antik depremler, beklenen İstanbul depremi gibi birçok başlığa sahip.    

Bu yıl Aydın Doğan Ödülü'nü İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'ne veren Aydın Doğan Vakfı, ödülü takiben Atlas'ın kitapçığının hazırlanmasına ve bu online panelin gerçekleşmesine de katkıda bulundu. Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Canan Fetvacı, deprem konusunda herkes için önemli bir kaynak olan kitapçığın özellikle okullara ulaştırılması için ayrı bir çaba gösterdiklerini belirtti.

Olası Depremlerin Büyüklüğü ve Yaklaşık Yerleri Nerede Olacak?

Herkese açık online panelde Prof. Dr. A. M. Celâl Şengör, Türkiye'de deprem araştırmalarının önemli isimlerini anarak başladığı konuşmasında depremlerin nasıl oluştuğunu, etkilerini, depremle ilgili bilimsel çalışmaları anlattı; ardından online panelin izleyicilerinin sorularını yanıtladı.

Yıldırım Güngör ise yerbilimcilerin olası depremlerin yaklaşık büyüklüğü ve yaklaşık yeri hakkında tahminde bulunabildiklerini ama zamanı hakkında asla bir şey söyleyemediklerini dolayısıyla halkın depremin ne zaman olacağı ile ilgilenmek yerine binalarının sağlam olup olmadığı ile ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Güngör ayrıca, kamunun ise kriz yönetimi yerine risk yönetimine yatırım yapması gerektiğini ekledi.
Panelin tamamına Atlas'ın YouTube kanalından ulaşılabilir.

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