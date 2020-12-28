Deprem, tsunami... Prof. Dr. Celal Şengör merak edilenleri anlattı

Depremle ilgili neler biliyoruz? Prof. Dr. Celal Şengör, "Deprem Atlası" online panelinde detayları anlattı ve izleyicilerin sorularını yanıtladı. İşte 19 Aralık 2020 günü Atlas'ın online deprem panelinin konuğu olan Prof. Dr. A. M. Celâl Şengör'ün açıklamaları...