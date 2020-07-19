Dergilik, Bol GB'li Bilgi Yarışması Düzenliyor. İşte Bilmeniz Gerekenler

Turkcell'in dijital yayıncılık platformu Dergilik, kullanıcılarına hem eğlenecekleri hem de GB ödülü kazanacakları bir bilgi yarışması düzenliyor. Kullanıcıların genel kültür bilgisini ölçen yarışmada en hızlı 100 Turkcell'liye hediyeler veriliyor