Dergilik'te Yıl Boyunca 68 Milyondan Fazla Yayın ve Makale Okundu

Türkiye'nin en kapsamlı dijital yayıncılık platformu Dergilik, keyifli içerikleri, fırsatlarla dolu kampanyaları ve çeşitli yenilikleri 2021 yılında da kullanıcılarıyla buluşturmaya devam etti. Medyayı ve gündemi yakından takip eden milyonlarca Dergilik okuyucusu, 2021 yılı boyunca 68 milyondan fazla yayın ve makale okurken, 23 milyondan fazla podcast yayını dinledi.