Design In Situ'ya Red Dot Design Ödülü Geldi. Türkiye'yi Temsil Edecek!

Görsel iletişim ve deneyim tasarımı alanında önde gelen ajanslardan biri olan Design In Situ, uluslararası tasarım dünyasının en prestijli yarışmalardan biri olan Red Dot Design Award'da, Brands & Communication Design segmentinde, "Red Dot Winner 2020" ödülünü aldı. 50 ülkeden yaklaşık 7000 tasarımın uluslararası bir jüri tarafından değerlendirildiği, yüksek tasarım kalitesi ve yaratıcı performansın ödüllendirildiği yarışma, "tasarım dünyasının Oscar Ödülleri" olarak tanınıyor.
GSD Holding ve şirketleri için tasarlanan web sitesi ile Design In Situ, International Yearbook Brands & Communication Design 2020/2021 kataloğuna girmeye de hak kazandı. Kasım ayında yayınlanacak olan ve uluslararası alanda seçkin örneklerin yer alacağı bu katalogda Design In Situ, Türkiye'yi temsil edecek.
GSD Holding'in marka yaklaşımını vizyoner bir bakış açısıyla birleştiren tasarım, kurumun Banka, Faktoring, Denizcilik ve Eğitim Vakfı gibi alt oluşumlarını sade ama sıra dışı bir tasarım çatısı altında topluyor. Köklü bir kurumsal markayı alışılmışın dışında bir tasarım anlayışıyla modernize eden yaklaşım, dijital dünyadaki görünürlüğü ve bilgi paylaşımını destekleyen bir yapıya sahip.
Fonksiyonelliğinin yanı sıra estetiğin de ön planda olduğu web sitesi, Design In Situ ekibinden fotoğraf sanatçısı Murat Durusoy'un fotoğraflarıyla destekleniyor. Farklı disiplinlerden yazılım ve içerik ajanslarıyla da iş birliği yapılan projede, Design In Situ kurucuları ve tasarımcıları Nagehan Alan ile Selin Mörth'ün interdisipliner imzaları bulunuyor.
Design In Situ, 2011 yılından bu yana sektörde inovatif projeler tasarlıyor. Görsel iletişim tasarımı ve deneyim tasarımı başta olmak üzere farklı mecralarda tasarım ve teknolojiyi buluşturan ekibin yaratıcı teknolojiler alanındaki işlerine www.design-insitu.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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