Design In Situ'ya Red Dot Design Ödülü Geldi. Türkiye'yi Temsil Edecek!

Görsel iletişim ve deneyim tasarımı alanında önde gelen ajanslardan biri olan Design In Situ, uluslararası tasarım dünyasının en prestijli yarışmalardan biri olan Red Dot Design Award'da, Brands & Communication Design segmentinde, "Red Dot Winner 2020" ödülünü aldı.