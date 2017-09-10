Destiny 2 Oyuncuları Değişikliklerden Şikayetçi

Destiny 2 oyuncuları, oyunun kendilerini para harcamak zorunda bıraktığı konusunda şikayet yağdırmaya başladı!

Destiny 2 oyuncuları değişikliklerden şikayetçi

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