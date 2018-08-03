Destiny 2 PvP Eşleştirmesi Bozuk Haliyle Güzel

Bungie istemeden Destiny 2'nin PvP oyuncu eşleştirme sistemini bozdu, ancak oyuncular bundan şaşırtıcı şekilde memnun kaldı.

Destiny 2 PvP Eşleştirmesi Bozuk Haliyle Güzel

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