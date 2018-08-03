Destiny 2 PvP Eşleştirmesi Bozuk Haliyle Güzel
Bungie istemeden Destiny 2'nin PvP oyuncu eşleştirme sistemini bozdu, ancak oyuncular bundan şaşırtıcı şekilde memnun kaldı.
Destiny 2'ye gelen en son yama, oyunun quickplay PvP modunun oyuncu eşleştirme algoritmasını bozdu. Normalde oyuncuları hesaplanan yeteneklerine göre eşleştiren sistem, şimdi her yetenek seviyesinden oyuncuyu karıştırarak maçlar hazırlıyor. Durum böyle olunca maçların dengesi bozuk ve kaotik oluyor, ancak maç bulma süreleri de çok daha hızlı hale geliyor.
Normalde oyuncular quickplay PvP modunda Crucible puanlarına ve bağlantı kalitelerine göre eşleştiriliyordu. Bu sistem daha adil ve dengeli maçlar sağlasa da, maç bulma sürelerini arttırıyor ve iki takımın yetenek ve güç bakımından birbirine çok yakın olması sebebiyle maçların kendisi de çok uzun sürüyordu. Ancak şu an Destiny 2'de PvP oynamak isterseniz, eski tip kaotik dengesizliğin eğlencesini tadabilirsiniz.
YouTube'da Destiny 2 içeriği üreten ve PvP uzmanı True Vanguard adlı oyuncu, Reddit'te de konuşulan konuya tercüman olmak için bir Twitter anketi düzenledi ve oyuncuların %56'sının PvP'nin bu halinden memnun olduğunu, %28'inin biraz memnun olduğunu ve sadece %16'sının memnun olmadığını gösterdi.
Oyuncuların isteklerini dinleyen Bungie şimdilik bu hatayı düzeltmeyeceğini açıkladı. Ancak bu durumdan herkesin memnun olmadığı da aşikar. Bu yüzden şirket maçların kalitesini yakından incelediğini ve herkesi memnun edecek bir yama hazırlamaya çalışacağını açıkladı.
Ali Ruhi Öztürk
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