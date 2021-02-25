Destiny'nin En Önemli Rakibi Olan Anthem İçin Üzücü Karar: İptal Edildi!

Tam anlamıyla bir sürpriz olduğu söylenemeyecek bir karar ile BioWare, en sonunda Anthem'i iptal ediyor. Firma, oyunu yenileme planlarından vazgeçerek buradaki personeli sıradaki Dragon Age ve Mass Effect oyunlarına yönlendirecek.
Teknik olarak oyunu halen var olduğu şekilde oynamanız mümkün ancak BioWare, Anthem'in canlı hizmetini ne zamana kadar sürdürmeyi planladığını belirtmedi. Oyun, Eylül 2019 tarihli Anthem Cataclysm güncellemesinden bu yana büyük bir içerik eklemesi almadı ve yeni bir içerik de beklenmiyor. Ayrıca Şubat 2020 tarihinde duyurulan, küçük ancak özel bir ekibin üzerinde çalışmakta olduğu yenilemenin de hiçbir kısmının oyunculara ulaşmayacağı tahmin edilebilir.
BioWare Anthem'in yenilenmesinden neden vazgeçtiklerini açık olarak belirtmedi ancak stüdyo direktörü Christian Dailey, stüdyonun geçtiğimiz yılın başında planladıklarını başaramamasının arkasındaki sebep olarak salgının 2020 boyunca üretkenlik üzerindeki etkilerini gösterdi. Ancak firmanın önceliğini çok daha fazla beklenen sıradaki Dragon Age ve Mass Effect oyunlarına odaklayacağı ve muhtemelen personelini de bu beklentiye göre yeni görevlere atayacağı açık bir şekilde beklenen bir karardı.
Dailey, Anthem'in kendisini BioWare'e getiren proje olduğunu da paylaşarak bu karardan duyduğu üzüntüyü açık bir şekilde belirtti.
Bu iptalin tam anlamıyla bir sürpriz olduğunu söylemek mümkün değil. Hatta bazı kişilerin, BioWare'in bu kararı almasının neden bu kadar uzun sürdüğünü sorgulayacağı bile söylenebilir. Anthem Şubat 2019 tarihinde kontroller ve oyunun verdiği hissin övüldüğü ancak hikayenin, içerik eksikliğinin ve yaygın bug'ların şiddetle eleştirildiği karışık yorumlar almıştı. Her ne kadar BioWare oyun üzerinde çalışmaya devam etme sözü vermiş olsa da, açık bir şekilde rakip olarak görüldüğü Destiny'nin gerisinde kalmaya devam etti. BioWare 2019 Cataclysm içerik güncellemesi ile beraber yeni bir içerik yol haritası sözü vermiş olsa da oyun insanların gözünde değer kaybetmeye devam etti.
Oyunun planlanan yenilenmesi oyunu neredeyse tam anlamıyla baştan aşağı değiştirecekti. Dailey, 2020 boyunca birkaç blog ve Twitter bilgilendirmesi ile ekibin üzerinde çalıştığı iyileştirmelerden bahsederken salgın sebebiyle bu çalışmaların beklenenden çok daha uzun sürdüğünü de açık bir şekilde vurgulamaktaydı.
Aralık ayında Dragon Age'in kıdemli lideri Mark Darrah'ın bir blog yazısı ile Dragon Age 4'ten ayrıldığını ve yerine Dailey'nin geçeceğini duyurması ile beraber de Anthem'in sonu daha açık bir şekilde görülür hale geldi.
Sonuç olarak Anthem'in potansiyeli ve verdiği umutlar düşünülürse bu kararın üzücü olduğu söylenebilir ancak salgının yarattığı ortam ile zorlaşan çalışma şartlarında, BioWare'in asla toparlanamayabilecek bir oyun üzerinde çalışmaktansa yeni oyunlarına odaklanması oldukça anlaşılır bir karar.
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