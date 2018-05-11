Detaylı OnePlus 6 Tasarım Görüntüleri Sızdı
16 Mayıs'ta piyasaya sürülecek olan OnePlus 6'nın internete sızan detaylı görselleri, pek çok sorunun da yanıtını veriyor.
OnePlus 6, 16 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek olan duyuru etkinliği ile birlikte piyasaya sürülecek. Telefonun resmi olarak piyasaya girişine bir haftadan kısa süre kala, cihaza ait üç boyutlu render görselleri sızdı. CompareRaja tarafından paylaşılan CAD render'ları telefonun tüm tasarım detaylarını yakından görmemizi sağlıyor.
Telefonun arka yüzünde üst üste dizilmiş çift lens kamera sistemi, flaş, parmak izi okuyucu ve OnePlus logosu bulunuyor. Daha önce de duyduğumuz gibi telefonun ekranı üzerinde iPhone X benzeri bir kamera/sensör çıkıntısı bulunuyor.
Görseller ölçekli olmadığı için şimdilik ebatları bilinmese de telefonun 6.28-inç ekrana sahip olacağı söyleniyor. Bu da Samsung Galaxy S9 Plus'ın 6.2-inç ekranı ve LG G7'nin 6.1-inç ekranından daha büyük.
OnePlus CEO'su tarafından bizzat doğrulanan bilgilere göre telefon Snapdragon 845 işlemci, 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olacak. Daha hesaplı bir sürümün de 6GB RAM, 64GB depolama alanına sahip olması bekleniyor.
OnePlus 6'nın fiyatı OnePlus 5T'den daha yüksek olabilir, ancak yine de fiyat/değer bakımından zengin bir telefon bekleyebilirsiniz. OnePlus telefonlara boşuna "amiral gemisi katili" denmiyor.
Şimdilik telefonun işletim sistemi Android 8.1 Oreo olacağı söyleniyor, ancak Google'ın OnePlus için Android P beta sürümünü hemen açacağını biliyoruz, bu yüzden Google IO 2018'i de takip etmekte fayda var.
Ali Ruhi Öztürk
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