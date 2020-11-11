Detaylı Sony PlayStation 5 İncelemesi: Sony'nin DualSense Zaferi!

Sony'nin beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i en ince ayrıntısına kadar test ettik, tüm detaylarıyla inceledik. Peki, PlayStation 5 alınır mı? İşte PlayStation 5 hakkında bilmeniz gereken her şey...

11 Kasım 2020 14:00

Güncelleme: 11 Kasım 2020 15:06

Ercan Uğurlu